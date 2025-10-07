Gerado Hidalgo: “Bragado y su zona de influencia están muy ligados al campo y sus producciones”

El director de Bragado TV, aseguró que el convenio rubricado entre Radio Continental, Chacra TV y el canal que él dirige será “muy fructífero”

7 de Octubre de 2025 13:40hs

Bragado no es solo una bella ciudad con cultura e idiosincrasia propia. Es un verdadero oasis agrícologanadero en el centro de la provincia de Buenos Aires. Su economía, impulsada por la agricultura desde el siglo XIX, se caracteriza por la diversidad de cultivos: soja, maíz, trigo, girasol y cebada y por una ganadería vigorosa.

Bragado es un punto de referencia para la producción y tiene un papel vital que desempeñar en la seguridad alimentaria del país. La inversión en investigación y desarrollo agrícola, la actualización y la colaboración entre los actores del sector, son cruciales.

Los productores de Bragado son vanguardistas. Han adoptado tempranamente la agricultura de precisión, el uso de drones, las apps de gestión y las prácticas de sustentabilidad. Son portadores de un legado y tienen una demanda informativa exigente para la toma de decisiones.

Ahora, tres grandes fuerzas de la comunicación se unen para servirlos: Radio Continental, Chacra TV y Bragado TV.

Al respecto, el Director de Bragado TV, Gerardo Hidalgo, aseguró que la ciudad y su zona de influencia “están muy ligados al campo”, por lo cual, consideró que “el convenio firmado va a ser muy fructífero”.