El streaming del Conicet lo hizo de nuevo: descubren fósil de dinosaurio en plena transmisión

El impacto en plataformas digitales fue inmediato, con usuarios manifestando su asombro por el acceso exclusivo a una expedición científica transmitida al momento.

7 de Octubre de 2025 16:40hs

La ciencia argentina vuelve a ocupar un lugar destacado con el estreno de la Expedición Cretácica en Río Negro y un nuevo streaming organizado por el CONICET. En esta ocasión, los esfuerzos no se centran en investigar criaturas submarinas, sino en descubrir fósiles de dinosaurios poco conocidos. Un equipo de paleontólogos se encuentra trabajando en la tarea, llevando adelante un proyecto que combina exploración científica y divulgación en tiempo real.

El evento marcó un hito ayer, cuando se transmitió en directo una extracción paleontológica frente a los ojos de miles de espectadores en las redes sociales. El impacto en plataformas digitales fue inmediato, con usuarios manifestando su asombro por el acceso exclusivo a una expedición científica transmitida al momento. Este formato permitirá al público conectarse virtualmente con los descubrimientos desde el 6 al 10 de octubre, tanto a través del canal de YouTube @paleocueva_lacev como de la cuenta de Instagram @paleocueva.lacev.

En el corazón del proyecto están el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV), dependiente del CONICET, y el Museo Argentino de Ciencias Naturales. A ellos se suman la Fundación de Historia Natural Félix de Azara y National Geographic, quienes trabajan en conjunto desde un campamento base situado a 30 kilómetros de General Roca. La zona, conocida por su riqueza paleontológica, ha revelado al menos diez especies inéditas hasta el momento.

Las transmisiones en vivo se realizan todos los días en dos horarios: entre las 11:00 y las 12:30, y nuevamente entre las 17:00 y las 18:30. Desde cualquier rincón del mundo, los interesados pueden seguir paso a paso las excavaciones, aproximándose así al fascinante mundo de los dinosaurios argentinos gracias a esta experiencia única de ciencia abierta.