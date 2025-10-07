Cultivado ya hace miles de años por los Persas en Oriente y los Incas en América, sigue vigente en nuestros días, y en 2025, el lema para celebrar la jornada es: “Algodón, el tejido de nuestras vidas”.

7 de Octubre de 2025 09:55hs

Día Mundial del Algodón, el cultivo no comestible que más se cosecha en el mundo

En el 2019 surgió la iniciativa de conmemorar el Día Mundial del Algodón, cuando cuatro grandes productores del África, conocidos como los “Cuatro del Algodón” (C-4), propusieron a la Organización Mundial del Comercio su celebración anual cada 7 de octubre.

La iniciativa contó con la colaboración de las Secretarías de las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Centro de Comercio Internacional (ITC) y el Comité Asesor Internacional del Algodón (ICAC).

La finalidad de este día es generar conciencia en la población acerca de la importancia histórica del algodón a nivel mundial en el desarrollo económico y sostenible, el comercio internacional y la mitigación de la pobreza, especialmente en los países en desarrollo.

El comercio internacional de algodón genera aproximadamente 18 mil millones de dólares anuales; en tanto que la fibra constituye una fuente importante de sustento para agricultores, trabajadores rurales y sus familias, destacando el papel de las mujeres en la producción de algodón.

Los objetivos que persigue el Día Mundial del Algodón son:

· divulgar la importancia del algodón, así como reconocer a los involucrados en la producción, transformación y comercio de este producto básico.

· fortalecer la asistencia para el desarrollo del algodón.

· estimular la participación del sector privado e inversores en la generación de industrias y la producción de algodón en los países en desarrollo.

· promover actividades de investigación, avances tecnológicos y de desarrollo sobre el algodón.

Algodón, el tejido de nuestras vidas

En el año 2025, el tema del Día Mundial del Algodón es “Algodón, el tejido de nuestras vidas”.

El algodón es una fibra textil de origen vegetal, perteneciente a la familia de plantas del género Gossypium y la familia de las malváceas, siendo conocidas tradicionalmente como plantas de algodón, algodonales o algodoneros.

Persas e Incas, los pioneros

La planta data de la Antigüedad en Persia y Babilonia, siendo su cultivo una actividad tradicional proveniente de algunas culturas de América, África, Asia y Oriente. De acuerdo a referencias históricas, en la época grecorromana el algodón era considerado un tejido exótico proveniente del comercio con la India.

En el siglo XII esta planta fue introducida en Europa por los árabes; mientras que en América comenzó a cultivarse hace 8.000 años por los incas. Posteriormente, en el siglo XVIII comenzó a producirse de manera masiva, con extensas plantaciones ubicadas en La India y El Caribe.

La palabra algodón proviene del vocablo árabe al-qutun, y está compuesto por un biopolímero que contiene moléculas de glucosa, que permiten la rápida absorción de la humedad.

¿Sabías que...?

La planta de algodón constituye el cultivo no comestible que más se cosecha en el mundo; estimándose una producción mundial de 26 millones de toneladas anuales.

El algodón representa el 40% de la producción mundial de fibra, y es utilizado como materia prima en el proceso industrial de fabricación de telas, lonas, hilo industrial, billetes, biocombustibles, aceites e insumos médicos, como algodón, gasas y vendajes.

¿En qué zonas se produce algodón en la Argentina?

Las principales zonas productoras de algodón en Argentina son el Noreste Argentino, con un fuerte predominio de Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe, que concentran la mayor parte. Luego se ubican Formosa, Salta, Córdoba, San Luis, y en menor medida, Corrientes, Entre Ríos, Catamarca, La Rioja, San Juan y Buenos Aires.