Darío Duretti: “Recibo este acuerdo con mucha alegría porque le da difusión a nuestro campo”

7 de Octubre de 2025 15:52hs

El productor agropecuario, Darío Duretti, se refirió al acuerdo marco alcanzado entre Radio Continental, Chacra TV y Bragado TV, y puntualizó que “resalta la importancia de la difusión del agro”.

Duretti, aseguró: “recibo este acuerdo con mucha alegría porque le da difusión a nuestro campo y a las empresas agropecuarias de la región”, proyectándolas más allá del “corazón de la Pampa Húmeda”, donde se encuentra Bragado.

Bragado TV, es EL CANAL de Bragado, la señal local con conexión más profunda y el contenido diseñado para que los televidentes puedan verse reflejados.

El objetivo del acuerdo marco logrado no se trata de una simple suma de canales, sino de una fusión de propósitos: lograr -a través de la colaboración comunicacional- la construcción de una comunidad agropecuaria más grande, mejor informada y con un futuro más potente.

La histórica alianza informativa entre las tres señales se orienta a llevar contenido experto y profesional al uno de los motores productivos de la Argentina: el campo.