Violencia de género: Casación apartó a Ercolini en la causa contra Alberto Fernández, pero ratificó el juicio oral

La magistratura deberá ahora designar un nuevo juez; mientras tanto, el tribunal ratificó la validez de las actuaciones judiciales realizadas hasta el momento, dejando el caso a las puertas de un juicio oral.

6 de Octubre de 2025 15:25hs

La Cámara de Casación decidió desvincular al juez Julián Ercolini del caso de violencia de género impulsado por la ex primera dama Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández, quien mantiene su procesamiento confirmado. La magistratura deberá ahora designar un nuevo juez; mientras tanto, el tribunal ratificó la validez de las actuaciones judiciales realizadas hasta el momento, dejando el caso a las puertas de un juicio oral.

El expediente será remitido a la Cámara Federal, responsable de asignar al próximo juez encargado del proceso. Esta decisión fue tomada por la Sala II de Casación, integrada por los magistrados Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, tras aceptar un recurso presentado por la defensa de Fernández. El fallo declara la nulidad de la resolución previa que rechazaba la recusación del juez Ercolini y ordena su separación del caso.

El tribunal argumentó que la defensa del imputado aportó detalles significativos respecto a la relación pasada de amistad y posterior enemistad entre Fernández y Ercolini, generando dudas razonables sobre la imparcialidad del juez. Según el fallo, estos factores sustentan adecuadamente la petición de recusación, en resguardo de las garantías procesales.