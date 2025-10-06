Triple crimen de Varela: el fiscal Arribas afirmó que podría terminar de resolverse ”esta semana”

Se analizan los perfiles de tres o cuatro personas adicionales, y con ello se espera lograr la detención de todos los involucrados en los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

6 de Octubre de 2025 17:11hs

Adrián Arribas, fiscal responsable de investigar el triple crimen ocurrido en Florencio Varela, adelantó que esta semana podría haber avances significativos en el caso. Según explicó, actualmente se están analizando los perfiles de tres o cuatro personas adicionales, y con ello se espera lograr la detención de todos los involucrados en los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. La causa, que ya cuenta con nueve arrestados, podría sumar nuevos detenidos en los próximos días.

Arribas confirmó que se ha levantado el secreto de sumario y señaló que la investigación se encuentra cerca de su desenlace. "La intención es cerrar este capítulo esta misma semana", expresó ante los medios reunidos frente a la fiscalía. Sin embargo, aclaró que aún no hay órdenes de detención contra los sospechosos restantes, ya que todavía no han sido plenamente identificados. Además, resaltó que el expediente permanecerá bajo la jurisdicción de la Justicia ordinaria, descartando su traslado al ámbito federal, como era solicitado por algunos abogados de las víctimas.

Las familias de las jóvenes asesinadas están previstas para rendir testimonio en calidad de testigos dentro del marco investigativo. En un intercambio con periodistas, Arribas aseguró que no se tienen indicios que impliquen a personas cercanas a las víctimas de La Matanza. Respecto al trasfondo del crimen, indicó que no se ha podido confirmar que exista un móvil relacionado con el narcotráfico, aunque la investigación continúa evaluando diferentes hipótesis.

Por otro lado, el fiscal informó sobre el secuestro de cuatro vehículos presuntamente vinculados al delito, todos ya sometidos a peritajes. Entre estos figuran una Chevrolet Tracker blanca utilizada para trasladar a las víctimas desde La Tablada a Florencio Varela, un Volkswagen Fox propiedad de Víctor Sotacuro, además de un Renault 19 y un Chevrolet Cruze. Estos elementos podrían ser clave para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.