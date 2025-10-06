Nobel de Medicina a la comprensión de la tolerancia inmune periférica

Los científicos Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ayudaron a esclarecer este proceso clave para proteger al cuerpo contra enfermedades autoinmunes.

6 de Octubre de 2025 15:36hs

El Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2025 fue otorgado a los científicos Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por sus aportes al entendimiento de la tolerancia inmune periférica, un proceso clave para proteger al cuerpo contra enfermedades autoinmunes. El anuncio se realizó en Estocolmo, Suecia, donde el Comité Nobel entrega estos galardones desde 1901 en honor a quienes contribuyen significativamente al bienestar global.

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska eligió a estos investigadores por su trabajo en la identificación de las células T reguladoras, conocidas como "guardianes de seguridad" del sistema inmunológico. Este avance no solo abrió nuevas líneas de investigación en el campo inmunológico, sino que también estimuló el desarrollo de terapias médicas actualmente en evaluación clínica.

Según se destacó, este descubrimiento podría revolucionar el tratamiento de enfermedades autoinmunes, mejorar terapias oncológicas y prevenir complicaciones posteriores a trasplantes de células madre. Además, el presidente del comité, Olle Kämpe, remarcó la importancia del hallazgo para entender cómo el sistema inmune evita desarrollar enfermedades autoinmunes en muchas personas.

El trabajo premiado tiene sus raíces en 1995, cuando Sakaguchi demostró la existencia de un tipo especial de linfocitos T con capacidad para suprimir respuestas inmunitarias dañinas. Posteriormente, en 2001, Brunkow y Ramsdell identificaron al gen FOXP3 como clave para la función de estas células; y en 2003, Sakaguchi estableció el vínculo definitivo entre ambos hallazgos, consolidando el impacto científico del descubrimiento.