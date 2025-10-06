La estación Río de Janeiro, del Subte B, permanecerá cerrada por al menos tres meses

Las tareas previstas incluyen trabajos de impermeabilización mediante inyección, reparación de juntas y aplicación de productos especializados para alargar la vida útil de los materiales.

6 de Octubre de 2025 17:06hs

Desde hoy, la estación Río de Janeiro de la Línea A del subte porteño permanecerá cerrada temporalmente debido a un ambicioso plan de renovación integral. Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) precisó que las obras se extenderán por tres meses, enfocándose en modernizar la infraestructura, incrementar la seguridad y optimizar el servicio ofrecido a los usuarios.

Este cierre forma parte de una serie de intervenciones que buscan garantizar un sistema subterráneo más eficiente y confortable, aunque genera quejas de los usuarios por un servicio lleno de detenciones y demoras cotidianas y constantes de toda la línea mientras dura cada reparación.

Las tareas previstas incluyen trabajos de impermeabilización mediante inyección, reparación de juntas y aplicación de productos especializados para alargar la vida útil de los materiales. Por otro lado, se actualizarán los acabados con nueva pintura y el reemplazo completo de los pisos, mientras que la iluminación LED de bajo consumo, junto con la renovación de señalética y accesos adaptados con braille, promete un entorno más seguro y accesible. Además, se instalará nuevo mobiliario en los andenes, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos, mejorando la comodidad para los pasajeros.

Este proyecto se suma a otras renovaciones ya realizadas en once estaciones de subte y trece paradores del Premetro. Actualmente, también están en marcha trabajos en otras estaciones de las líneas B, D y A, como Carlos Gardel, Plaza Italia y Piedras. Dentro del plan integral de actualización del transporte subterráneo en Buenos Aires, SBASE ha abierto convocatorias para remodelar más estaciones destacadas, incluyendo Medrano, Ángel Gallardo e Independencia, entre otras.