JP Morgan dejó de informar el Riesgo País de la Argentina en tiempo real

Desde el viernes, informa ese indicador una sola vez por día. Con esta decisión, la deuda emitida por Argentina pasa a formar parte del EMBI Global Diversified (EMBIGD), un indicador más amplio y menos restrictivo.

6 de Octubre de 2025 16:43hs

El banco JP Morgan resolvió modificar el indicador utilizado para medir los bonos emergentes de Argentina, lo que afecta la frecuencia con que se reporta el Riesgo País. A partir de ahora, los bonos argentinos ya no forman parte del índice Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+), lo que implica que la actualización del indicador deja de ser en tiempo real para convertirse en diaria.

Según confirmó el servicio de información financiera LSEG, desde una fecha posterior a 2025 no se recibirán más datos relacionados con el instrumento Argentina EMBI+ Realtime JPM. Este cambio supone un ajuste significativo en la evaluación de los mercados financieros respecto del país sudamericano.

Este índice permite incluir instrumentos financieros bajo reglas más flexibles, abarcando tanto bonos soberanos como cuasi-soberanos, relacionados con empresas estatales o respaldados por el Estado.

La medida se da en un contexto complejo, ya que el país se encuentra negociando con Estados Unidos un acuerdo para garantizar los pagos de la deuda externa y buscar una reducción en el índice de Riesgo País. Las repercusiones podrían tener impacto en las futuras estrategias financieras de Argentina.