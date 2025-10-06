Espert renunció a la presidencia de la Comión de Presupuesto de Diputados

Su decisión se dio en medio del escándalo que lo vincula con el empresario Federico Machado, acusado de narcotráfico. El oficialismo lo reemplazaría con Alberto Benegas Lynch.

Horas después de desistir de su candidatura a diputado nacional, José Luis Espert presentó su renuncia a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Su decisión se dio en medio del escándalo que lo vincula con el empresario Federico Machado, acusado de narcotráfico. Espert, quien presidía esta comisión, adelantó su dimisión en respuesta a los intentos de la oposición por forzar su salida del puesto. Frente a su alejamiento, el oficialismo plantea postular como reemplazo a Alberto Benegas Lynch.

En un comunicado enviado al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, Espert expresó su decisión de abandonar la comisión encargada de debatir temas clave como el Presupuesto 2026. El cambio había sido anticipado por Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, quien aclaró que la remoción obedecía a cuestiones relacionadas con la dinámica parlamentaria y confirmó la inevitabilidad del relevo.

La polémica comenzó tras la denuncia de una supuesta relación entre Espert y Machado, detenido en Argentina y bajo investigación en Estados Unidos. Según trascendió, habrían existido aportes financieros relacionados por una suma de 200 mil dólares, lo que motivó que sectores como Unión por la Patria y el bloque Coherencia presentaran una propuesta para expulsarlo. La iniciativa acusó al legislador de "inhabilidad moral" según lo estipulado en el artículo 66 de la Constitución Nacional.

Ante el impacto de las acusaciones, Espert decidió retirar su candidatura como principal representante en las listas de La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires. Javier Milei aceptó su renuncia y anunció al diputado del PRO Diego Santilli como el nuevo cabeza de lista del grupo político para las próximas elecciones del 26 de octubre.