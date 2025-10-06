Empresarios turísticos de Mar del Plata garantizan precios más accesibles para la temporada de verano

En una mesa de diálogo, con presentaciones de las promociones de Banco Nación y beneficios de Aerolíneas Argentinas, todos coincidieron en que será una buena temporada. El secretario Scioli destacó que “estar en Mar del Plata con los principales referentes del sector es un claro ejemplo del compromiso que tienen para unir esfuerzos y poder avanzar en precios amigables de cara a la próxima temporada de verano”.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, se reunió en Mar del Plata con más de 60 empresarios para coordinar acciones estratégicas y planificar la próxima temporada. Desde el sector turístico se comprometieron a ofrecer mejores precios para que el verano sea un éxito. Además, se presentaron las promociones de Banco Nación con cuotas sin interés y 20 porciento de descuento de Aerolíneas Argentinas para viajar por el país.

Del encuentro participaron el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; la presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel, Guillermo Rossi, del Colegio de Martilleros y de la Asociación de Hoteles de Mar del Plata; Pablo Pilaftsidis, de la Cámara de Balnearios; y referentes de hotelería, gastronomía, balnearios y agencias de viaje.

Scioli destacó que “estar en Mar del Plata con los principales referentes del sector es un claro ejemplo del compromiso que tienen para unir esfuerzos y poder avanzar en precios amigables de cara a la próxima temporada de verano”.

“Mar del Plata es el buque insignia del turismo en la argentina, un destino que viene rompiendo la estacionalidad con eventos deportivos como las finales de los Juegos Nacionales Evita, que se están llevando a cabo con mucho éxito”, finalizó.

Por su parte, Montenegro agradeció el compromiso del sector privado, destacando que “hicieron un gran esfuerzo sin esperar a que el contexto los favorezca” y agregó: “Queremos competir de igual a igual con cualquier destino del mundo. Para eso tenemos que ser más competitivos, mejorando servicio, calidad y conectividad”.

A su turno, Teruel informó que se trabaja junto al sector público en el calendario de feriados 2026, con el objetivo de mantener los 19 del corriente año, fundamentales para sostener la industria. Además, adelantó que “muchos bancos privados se sumarán a la financiación y promociones junto al Banco Nación”.

Desde el Colegio de Martilleros y la Asociación de Hoteles resaltaron que ya ofrecen precios sugeridos “muy razonables, hasta un 25 por ciento más bajos que el año pasado” para posicionar a Mar del Plata como el principal destino turístico del país. “Tenemos muy buenas expectativas”, aseguraron.

Finalmente, Pilaftsidis valoró la inclusión de los balnearios en las promociones de Banco Nación y Provincia, y destacó que “las reservas para la temporada avanzan a muy buen ritmo”. En ese sentido, consideró clave el feriado del 10 de octubre para completar la ocupación.

Promociones del Banco Nación

• Agencias de Turismo: Descuentos y beneficios con 6, 9 y 12 cuotas sin interés.

• Alojamiento (hoteles y hosterías): 10% de descuento sin tope de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés. También disponibles 9 y 12 cuotas sin interés a través de la billetera virtual MODO BNA+.

• Gastronomía: 20% de descuento con tope de $10.000 por compra, a través de MODO BNA+.



