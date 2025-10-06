Aeroparque: pilotos aéreos anunciaron asambleas sindicales para este jueves y viernes

Las medidas de acción directa responden a repetidas violaciones sistemáticas al convenio colectivo de trabajo, así como al impacto del proceso de desregulación en la industria, aseguraron desde APLA.

6 de Octubre de 2025

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) informó este lunes que llevará a cabo asambleas de trabajadores en el Aeroparque Jorge Newbery este jueves y el viernes 24 de octubre. Según indicaron desde el gremio, estas reuniones laborales podrían generar demoras en los vuelos e incluso la cancelación de algunos servicios. Las medidas de acción directa responden, según explicaron, a repetidas violaciones sistemáticas al convenio colectivo de trabajo, así como al impacto del proceso de desregulación en la industria.

Desde APLA señalaron que una de las principales causas de esta decisión es la falta de avances en las negociaciones salariales con Aerolíneas Argentinas, lo que consideran una provocación frente al contexto actual de retrasos salariales. En un comunicado, manifestaron que la demora intencionada por parte de la administración profundiza su malestar y advirtieron que cualquier inconveniente operativo derivado de las medidas será responsabilidad directa de la empresa.

En contrapartida, Aerolíneas Argentinas rechazó las acciones impulsadas por el gremio y las catalogó como un intento de presionar las discusiones paritarias y frenar modificaciones regulatorias clave para la actividad aerocomercial. Desde la compañía resaltaron que, tras años de millonarias pérdidas operativas y dependencia de fondos estatales, se ha iniciado un período de recuperación económica sostenible que los sindicatos deberían acompañar con mayor responsabilidad.

Además, Aerolíneas Argentinas subrayó que este tipo de medidas perjudica el desarrollo operativo de la empresa así como su potencial crecimiento. A pesar de ello, aseguraron que seguirán trabajando para reducir al mínimo los inconvenientes que puedan surgir en los itinerarios de los pasajeros, buscando garantizar la continuidad del servicio dentro del actual marco conflictivo.