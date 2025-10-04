Rosendo Fraga: "El caso Espert se ha nacionalizado"

"Hay dos situaciones que al Gobierno políticamente lo perjudican. Esto no significa que va a perder, pero sí que está en bastantes peores condiciones que tres meses atrás", reflexionó el analista político, quien subrayó que "es difícil que el Gobierno consiga de Estados Unidos lo que pretende", ya que "Bessent dijo claramente que no le iba a dar plata a a la Argentina, sino un swap. En este marco, va a ser difícil calmar la inestabilidad, a lo sumo podés evitar que se espiralice. Ahora ¿va a cambiar esto después de las elecciones? No".

4 de Octubre de 2025 09:50hs

