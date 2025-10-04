Pablo Ginestet: “hay más de 2 M/ha bajo el agua en la región de donde sale el 20% de la producción agropecuaria” del país

El secretario de CARBAP, explicó que el inicio de las obras del Plan Maestro de la Cuenca del Salado, “en lo inmediato, no tendrá ningún efecto”

3 de Octubre de 2025 06:10hs

El secretario de CARBAP, Pablo Ginestet, aseguró que “hay más de 2 M/ha bajo el agua en la región de donde sale el 20% de la producción agropecuaria” de la Argentina”.

Agregó que el inicio de las obras del Plan Maestro de la Cuenca del Salado, que anunció la Secretaría de Agricultura a la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, “en lo inmediato, no tendrá ningún efecto”, dado que “van a pasar años hasta que se concluya con la infraestructura definitiva”.

Ginestet resaltó que “mucho de lo que está pasando es por no haber hecho las obras cuando se debía”.

En cuanto a las precipitaciones en la zona, detalló que “en lo que va de 2025, hay un 40% más de agua caída que la que precipita en todo un año”, lo que ha derivado en que hoy haya “entre 4 y 5 millones de hectáreas afectadas por inundaciones, sin acceso, sin piso, sin caminos… tierras productivas en las que no se puede entrar a trabajar”.

Con respecto a la siembra de maíz temprano, “que ya debería haber comenzado”, en la zona “todavía no se pudo hacer nada”; mientras que “el poco trigo que se había logrado sembrar, se perdió”