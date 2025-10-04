Chicharrita del maíz: ¡a no relajarse!

Aunque se adelantó la siembra de maíz, el Dalbulus maidis sigue prácticamente ausente. Sin embargo, no hay que descuidarse. Recomiendan seguir monitoreando

7 de Octubre de 2025 09:30hs

El 27º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, registró una nueva retracción de la chicharrita en las cinco regiones maiceras -incluso en las consideradas endémicas- de acuerdo con los datos de las trampas cromáticas relevadas. Esto fue así, pese a que se anticipó la siembra de maíz temprano por las buenas condiciones de humedad y perspectivas climáticas.

No obstante, advierten los expertos de la Red, es momento de monitorear más que nunca, tanto las trampas como los cultivos, para comprender mejor cómo la amplitud térmica de los períodos de transición estacional -como el actual- impacta en la dinámica poblacional en cada región, para así lograr tomar decisiones más certeras.

Además, en las áreas destinadas a siembras tardías es crucial vigilar la aparición de maíces guachos y eliminarlos, ya que funcionan como un verdadero “puente verde” entre campañas, que le permite sobrevivir a esta plaga monófaga y a sus patógenos.

Informe completo de la Red y el detalle por regiones:

