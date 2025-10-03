Tucumán fue gran protagonista en FIT 2025

“Tucumán está recuperando su protagonismo. La FIT es la vidriera para mostrar al país y al mundo la riqueza de nuestra tierra, desde la Ruta del Azúcar hasta el vino de altura, pasando por la yunga, las rutas de la fe, de los artesanos y de los sabores” sostuvo Domingo Amaya, Presidente del Ente Tucumán Turismo.

3 de Octubre de 2025 14:32hs

Por Ricardo Seronero

El stand institucional de turismo emplazado en el espacio del Norte Argentino en el pabellón nacional; estuvo muy concurrido, generando en los cuatro días de la feria un intenso movimiento, donde municipios y prestadores locales mostraron la diversidad de la oferta provincial. Degustaciones de empanadas, sándwiches de milanesa, quesos de Tafí del Valle y vinos de altura convocaron a cientos de visitantes, acompañados por espectáculos artísticos y presentaciones culturales.

“Tucumán está recuperando su protagonismo. Gracias a la conducción del gobernador Osvaldo Jaldo, logramos que el Estado y el sector privado trabajen juntos por un mismo objetivo: el desarrollo y el crecimiento”, destacó Amaya, subrayando que “la FIT es la vidriera para mostrar al país y al mundo la riqueza de nuestra tierra, desde la Ruta del Azúcar hasta el vino de altura, pasando por la yunga, las rutas de la fe, de los artesanos y de los sabores”.

“Hoy Tucumán está presente con distintos productos y experiencias: desde su gastronomía hasta su historia, con propuestas innovadoras que nos consolidan como un destino con todo para ofrecer”, señaló Inés Frías Silva, vicepresidente del ETT, quien valoró también “el trabajo conjunto entre el sector público y privado en la feria más importante del país”.



Una gran agenda con saldo positivo

La expectativa por las rondas de negocios y la oportunidad de contacto directo con el público general marcaron el ritmo de la jornada. “Esta feria es como la frutilla del postre: trabajamos todo el año preparando la oferta y aquí está el mostrador donde la ponemos en valor. Tucumán se muestra con más de 50 prestadores privados y siete municipios turísticos, cada uno con su propuesta y su potencial”, explicó Héctor Viñuales, presidente de CAMTUC, la Cámara de Turismo de Tucumán.

Es importante señalar que Tucumán reafirmó su compromiso con el crecimiento del sector a través de una intensa agenda de reuniones con aerolíneas, operadores, organizadores de eventos y referentes del turismo nacional e internacional. Con el foco puesto en fortalecer el turismo, las reuniones y la proyección internacional de la provincia, las autoridades del Ente Tucumán Turismo (ETT) cerraron su participación en la feria más importante de Latinoamérica con resultados positivos y nuevas oportunidades abiertas.

En el Hotel Hilton de Buenos Aires, Domingo Amaya e Inés Frías Silva, presidente y vicepresidente del Ente, junto a Valentina Pérez, de la División de Turismo de Reuniones del ETT, presentaron ante representantes de agencias de eventos corporativos las ventajas competitivas de la provincia para este segmento. Conectividad aérea, infraestructura hotelera y de salas, además de experiencias culturales y gastronómicas, fueron parte de la propuesta que posiciona a Tucumán como un destino atractivo para congresos, convenciones y encuentros de gran escala.

Amaya y Frías Silva recibieron a Andrés Rojas, coordinador de Asuntos Públicos de Flybondi, y a Lucía Ginzo, directora de Asuntos Corporativos de la aerolínea, junto al director de Promoción Turística del Ente, Nicolás Micale. En el encuentro se dialogó sobre acciones conjuntas de promoción y la posibilidad de crear paquetes integrados con la región. Además, la compañía anunció un incremento en sus frecuencias hacia Tucumán: la ruta Buenos Aires–Tucumán pasará de 11 a 21 vuelos semanales entre diciembre y marzo, con días de hasta tres frecuencias diarias, y lanzó el promocode FLYTUCUMAN, con un 20% de descuento en pasajes hacia y desde la provincia disponible hasta el 15 de octubre.

Gastronomía y algo más

El programa La Cocina de los Calamaro, conducido por Javier Calamaro, sus representantes quieren explorar la posibilidad de generar acciones conjuntas que difundan la gastronomía tucumana a través de un formato innovador que combina música, humor y cultura culinaria. También la modelo y conductora Verónica Varano para el programa "Sentí Argentina TV " visitó el stand tucumano.

Otro de los momentos destacados de la feria fue la reunión con Luis “Piri” Macagno, ex secretario de Turismo de San Luis y consultor en turismo, para analizar la posibilidad de que un pueblo tucumano sea postulado al programa Best Tourism Villages de ONU Turismo. Esta iniciativa distingue a comunidades rurales que se destacan por su patrimonio cultural y natural, así como por modelos sostenibles de desarrollo local.

Finalmente, Amaya y Frías Silva participaron en un encuentro sobre inversiones en Parques Nacionales, presidido por Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, junto al ministro del Interior, Lisandro Catalán, y autoridades de la Administración de Parques Nacionales. Allí se presentaron lineamientos para fomentar la inversión privada y fortalecer el turismo sostenible en las áreas protegidas del país.



Conclusión

Con estas acciones, Tucumán cerró una participación estratégica en la FIT 2025, donde durante los dos días dedicados a profesionales consolidó lazos con actores clave, abrió nuevas oportunidades de promoción y avanzó en proyectos que refuerzan su posicionamiento como un destino versátil, competitivo y con enorme proyección en el mercado turístico nacional e internacional.



