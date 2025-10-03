Taylor Swift lanzó un nuevo álbum, en lo que define como ”el mejor momento de su vida”

Alejándose del estilo poético y melancólico de los últimos tiempos, Swift se adentra en su propuesta más pop desde 'Reputation'. 'The Life of a Showgirl' rompió récords como el álbum más reservado en Spotify antes de su estreno.

3 de Octubre de 2025 14:32hs

Taylor Swift marcó un nuevo hito en su carrera al lanzar su duodécimo álbum de estudio, titulado *The Life of a Showgirl*. Este proyecto musical, compuesto por 12 temas, refleja el que la propia artista define como el "mejor momento" de su vida. Alejándose de su acostumbrado estilo poético y melancólico de los últimos tiempos, Swift se adentra en una propuesta llena de pop vibrante y destellos. Las canciones exploran el amor, el matrimonio, los desafíos del éxito y algunas resoluciones con su pasado.

La portada del disco es una réplica de *Ofelia*, personaje de la obra *Hamlet*, y rinde homenaje a la primera canción del álbum, *The Fate of Ophelia*. Entre las canciones más comentadas está *Wish List*, donde Swift deja entrever sus deseos personales, y la colaboración con Sabrina Carpenter en *The Life of a Showgirl*, que narra desde una perspectiva íntima las vivencias de una artista en el foco público.

En este proyecto, Swift trabajó junto a los productores suecos Max Martin y Shellback, quienes contribuyeron con ritmos impactantes y melodías pegajosas que resaltan el carácter vibrante del álbum. Este lanzamiento coincide con un momento especial en la vida de la artista, marcado por su relación con el jugador de la NFL Travis Kelce, quien será próximamente su esposo. Asimismo, está inmersa en su exitosa gira internacional "Eras Tour", que la llevó por primera vez a Argentina en noviembre de 2023.

Con gran expectativa previa, *The Life of a Showgirl* rompió récords como el álbum más reservado en Spotify antes de su estreno, superando incluso la marca de su anterior producción, *The Tortured Poets Department*.