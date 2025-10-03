Selección Argentina: tres debutantes absolutos y once ausencias mundialistas para los amistosos de octubre

Incluye figuras habituales como Messi, Dibu Martínez, Otamendi, De Paul, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Pero se suman Lautaro Rivero, Facundo Cambeses y Aníbal Moreno. También se suma López, figura del Palmeiras.

3 de Octubre de 2025 15:13hs

La Selección Argentina, con su lugar asegurado en el Mundial 2026 tras unas Eliminatorias sobresalientes, encara dos amistosos en octubre frente a Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos. Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados, que incluye figuras habituales como Lionel Messi, Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Sin embargo, también sorprendió con nombres nuevos como Lautaro Rivero, Facundo Cambeses y Aníbal Moreno. De estos tres debutantes absolutos en la mayor, Rivero y Cambeses destacan como representantes del fútbol local, mientras que José Manuel López, del Palmeiras, completa la nómina de novedades.

En contraste con las inclusiones inesperadas, la convocatoria revela ausencias significativas. Jugadores destacados como Exequiel Palacios, Lisandro Martínez y Juan Foyth quedaron fuera por lesiones recientes. Palacios retomará actividad el próximo año, mientras que Martínez se encuentra en recuperación de un desgarro del ligamento cruzado anterior. Foyth, lesionado muscularmente hace unas semanas, tampoco será parte de los encuentros. Paulo Dybala, aunque ya entrenó junto a sus compañeros en Roma y está próximo a regresar a las canchas, sigue sin ser considerado por Scaloni en esta ocasión.

La estrategia del entrenador reflejó también decisiones técnicas respecto a otros futbolistas. Valentín Barco, Alejandro Garnacho, Claudio Echeverri y Facundo Buonanotte, entre otros jóvenes talentos, quedaron fuera en un intento por priorizar la evaluación de otras alternativas. Thiago Almada es una excepción interesante: pese a no estar plenamente recuperado ni asegurado para jugar, fue convocado para fortalecer su integración al equipo que le asigna un papel cada vez más relevante en el grupo.

La lista de once excluidos reúne casos notables de lesiones y decisiones tácticas. Por dolencias físicas quedaron desafectados Exequiel Palacios (fractura), Lisandro Martínez (ligamento cruzado), Facundo Medina (esguince de tobillo) y Juan Foyth (desgarro muscular). Por motivos técnicos no fueron considerados Valentín Barco, Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Claudio Echeverri, Valentín Carboni y Facundo Buonanotte. En total, un grupo significativo que deberá esperar su oportunidad para consolidar su lugar de cara al próximo Mundial.