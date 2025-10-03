Ramiro Costa: “proyectamos una campaña récord de maíz”

El Gerente de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, adelantó que para el ciclo 2025/26 se alcanzarían las 58 millones de toneladas del cereal

3 de Octubre de 2025 06:35hs

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó, para la cosecha gruesa de la campaña 2025/26, un aumento del 18,4% en la producción de maíz y un 16% en girasol en relación con la campaña anterior, impulsados por un escenario climático neutral a mediano plazo y con excelentes reservas hídricas.

En cambio, para la producción de soja, se espera una caída del 3,6%.

Frente a este panorama, la entidad expresó que la superficie destinada a los 4 principales cultivos de gruesa alcanzaría las 17,6 millones de hectáreas (MHa) para soja (4,3 % por debajo de la campaña anterior); 7,8 MHa para maíz (superando en 9,9 % al ciclo previo), 2,7 MHa para girasol (22,7 % por encima del 2024/25) y 0,9 MHa para sorgo (con crecimiento de 10 %).

Asimismo, destacó una mayor intención por parte de los productores

En lo que respecta a las proyecciones de producción, se estima que la de maíz alcanzaría las 58 millones de toneladas (MTn), 48,5 MTn para soja, 5,8 MTn para girasol y 3 MTn para sorgo con aumentos interanuales de 18,4 %, -3,6 %, 16 % y –3,2 %, respectivamente. Cabe destacar que las mismas estarán sujetas a la evolución de las precipitaciones y las temperaturas durante la ventana de siembra y el periodo crítico para la definición del rendimiento de los cultivos.

Bajo este contexto, Ramiro Costa, economista jefe de la entidad, destacó que la producción proyectada de 142,6 millones de toneladas para la campaña 24/25 representa un aumento del 8,9% respecto a la campaña anterior.

A partir de esto, las exportaciones se incrementarían un 3,3%, alcanzando los 32.938 millones de dólares.

Costa señaló que, si bien el volumen de producción total proyectada es récord, también lo es de área sembrada, como resultado de factores climáticos.