Perú: 'Pequeño Jota' se negó a la extradición simple

3 de Octubre de 2025 16:38hs

El ciudadano peruano Tony Jánzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", rechazó ser extraditado de forma simplificada a la Argentina, donde es señalado como el principal sospechoso por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. Tras ser arrestado en Perú, se le informaron los motivos de su detención y los derechos que lo asisten, iniciándose un proceso judicial que podría extenderse varios meses.

En una audiencia desarrollada de manera virtual desde el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca, Lima, Valverde Victoriano defendió su inocencia ante el juez Christian Chumpitaz y el fiscal argentino Fernando Escobar.

Marcos Sandoval, su defensor oficial, rechazó el trámite abreviado para su extradición y argumentó que su cliente enfrenta acusaciones sin fundamentos sólidos, buscando demorar el proceso. Además, solicitó la libertad condicional de Valverde para que pueda trabajar y sostener a su familia residente en Trujillo, apelando al principio de humanidad por tratarse de un joven de 20 años.

Por su parte, la fiscalía peruana insistió en la necesidad de aplicar una medida de prisión preventiva por nueve meses, tiempo estimado para concretar la extradición. Según Escobar, el acusado habría tratado de evadir a la justicia argentina desde que los crímenes tomaron relevancia mediática. Entre las imputaciones que pesan sobre él destacan homicidio agravado con violencia de género y alevosía, en relación al asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. La gravedad de las acusaciones subraya la urgencia del procedimiento judicial.

Esta noche, habrá una marcha para pedir justicia por las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela. Será a las 20 en la rotonda de La Tablada, cerca de donde vivían Lara, Brenda y Morena. A dos semanas de su desaparición y asesinato, la causa ya tiene nueve detenidos y se especula con que habrá más.