M. Beatríz Giraudo: “Argentina tiene una vigilancia permanente respecto de la aftosa”

¿Qué dijo la titular del SENASA tras la publicación de dos resoluciones que simplifican la importación y los controles comerciales de vacunas?

3 de Octubre de 2025 06:45hs

Dos resoluciones emitidas esta semana por el Senasa exceptúan a las vacunas contra la aftosa de algunos requisitos de habilitación local, permitiendo que el contralor de las series comerciales se realice en el país de origen, con el objetivo de reducir costos y fomentar la competencia.

Mediante la Resolución 749/2025, el Senasa exceptuó a las vacunas contra la fiebre aftosa y otros insumos veterinarios de algunos requisitos locales de habilitación, si están encuadrados en el régimen de autorización por equivalencia (ya establecido en resoluciones anteriores).

En tanto, a través de la Resolución 750/2025, se habilitó que el control oficial de las series comerciales se pueda realizar en el país de origen.

Al respecto, la titular del SENASA, María Beatríz “Pilu” Giraudo, explicó que “el nuevo marco regulatorio agiliza la disponibilidad de productos”.

Asimismo, se refirió a la situación argentina respecto de la fiebre, y aseguró que “es un país que tiene una vigilancia permanente”, y “sin circulación viral desde 2006”.

Destacó, por otra parte, “el gran paso” que dieron “países limítrofes como Brasil y Bolivia, que lograra el estatus de país libre de aftosa sin vacunación”

