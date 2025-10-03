FIT: Córdoba potencia su conectividad con el anuncio de más vuelos

La Feria Internacional de Turismo 2025 volvió a tener a Córdoba en el centro de la escena con anuncios que marcan un antes y un después para el turismo provincial. “Córdoba mostró todo su potencial en esta FIT: conectividad, cultura, gastronomía, festivales y propuestas innovadoras. Nos vamos con la satisfacción de haber consolidado a la provincia como una de las grandes protagonistas del turismo argentino y latinoamericano, con proyectos concretos que fortalecen nuestro presente y nos proyectan hacia un futuro de más crecimiento” sostuvo Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

3 de Octubre de 2025 14:44hs

Por Ricardo Seronero

La última jornada tuvo como eje central la presentación de nuevas rutas aéreas en Córdoba de Flybondi, que ampliará la conectividad aérea desde el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella con nuevos vuelos nacionales e internacionales, fortaleciendo así el rol de la provincia como punto estratégico en el mapa turístico argentino y regional.

Durante la conferencia de prensa encabezada por Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, y autoridades de Flybondi, se destacó que esta iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre el sector público y privado, y que representa una oportunidad concreta para que más turistas lleguen a Córdoba y desde aquí puedan conectar con los principales destinos del país y la región. El anuncio estuvo acompañado de un sorteo de pasajes, que sumó un clima festivo y reforzó la expectativa que genera este nuevo hub.

Córdoba crece en conectividad

Flybondi anunció un fuerte incremento en su operación desde Córdoba de cara a la próxima temporada de verano, consolidando la conectividad de la provincia. Las cuatro rutas nacionales ya operativas desde Córdoba verán un aumento significativo en sus frecuencias entre diciembre y marzo. El trayecto a Buenos Aires sube un 65% (pasando de 17 a 28 vuelos semanales), mientras que las rutas a Bariloche y Salta experimentarán un aumento de más del 130%, ofreciendo un vuelo diario en cada una. La conexión con Neuquén también crecerá más del 75%, llegando a siete vuelos semanales.

Además de este refuerzo, la compañía sumará tres nuevas rutas nacionales a partir de diciembre, que estarán disponibles a la venta en octubre: Córdoba-Ushuaia, Córdoba-Puerto Iguazú y Córdoba-El Calafate. Esta expansión complementa la oferta internacional, que ya incluye destinos a Brasil (Río de Janeiro y Florianópolis) y Paraguay (Asunción). Para celebrar la ampliación de vuelos, Flybondi lanzó el promocode FLYCORDOBA, que ofrece un 20% de descuento en pasajes nacionales y un 10% en internacionales para compras en su web.

La Feria en números

Con más de 150 mil visitantes y un alto nivel de participación en las rondas de negocios, la FIT 2025 confirmó su posición como el encuentro turístico más importante de América Latina. Córdoba, una vez más, fue protagonista de la feria no solo por su propuesta cultural y gastronómica, sino también por los anuncios estratégicos que colocan a la provincia en un rol protagónico de cara al futuro.

En palabras de Darío Capitani: “Córdoba mostró todo su potencial en esta FIT: conectividad, cultura, gastronomía, festivales y propuestas innovadoras. Nos vamos con la satisfacción de haber consolidado a la provincia como una de las grandes protagonistas del turismo argentino y latinoamericano, con proyectos concretos que fortalecen nuestro presente y nos proyectan hacia un futuro de más crecimiento”.

De esta manera, Córdoba cerró una participación histórica en FIT 2025, reafirmando su liderazgo en conectividad, innovación y promoción turística, y dejando en claro que la provincia es una de las puertas de entrada más importantes del turismo nacional e internacional.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentina