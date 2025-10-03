Falleció Vera Jarach, histórica dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo

Había llegado al país huyendo del fascismo en Italia. Su abuelo pereció en Auschwitz, y años después su hija, Franca Jarach, fue víctima de la última dictadura militar argentina.

3 de Octubre de 2025 16:08hs

Este viernes, a los 97 años, falleció Vera Jarach, reconocida integrante histórica de Madres de Plaza de Mayo y una incansable defensora de los derechos humanos en Argentina. Su vida estuvo marcada por episodios trágicos que inspiraron su lucha por la memoria, la verdad y la justicia, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y compromiso ciudadano.

Abuelas de Plaza de Mayo expresó su pesar en un comunicado donde destacó el legado de Vera. "La compañera de lucha Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, nos deja con inmensa tristeza". La organización subrayó los difíciles momentos que atravesó Jarach, quien había llegado al país huyendo del fascismo en Italia. Su abuelo pereció en Auschwitz, y años después su hija, Franca Jarach, fue víctima del genocidio durante la última dictadura militar argentina.

En el mensaje, Abuelas recordó cómo Vera dedicó sus días a la reivindicación de los derechos humanos. "Entendía que el olvido podía llevar a repetir las tragedias más atroces de la humanidad. Por ello luchaba con pasión a través del diálogo, la narración y su activa participación, especialmente con los jóvenes, quienes representan la esperanza de evitar que el pasado se repita". Asimismo, destacaron una frase recurrente de Vera: "Al Nunca Más debe sumarse ‘Nunca más el silencio’". Con esa convicción, mantuvo su compromiso hasta el final.

La despedida de Vera Jarach tendrá lugar en la Legislatura porteña, ubicada en Perú 160, este viernes de 17 a 20. El sábado, los homenajes continuarán entre las 8 y las 11 de la mañana antes del traslado del cortejo al cementerio de la Chacarita para su entierro definitivo. Así concluyen los actos junto a quien dejó una huella imborrable en la defensa de los derechos humanos.