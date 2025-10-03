Estados Unidos anunció que destruyó a otra 'lancha narco' y mató a 4 personas

Es la cuarta operación contra embarcaciones presuntamente venezolanas realizada en aguas internacionales cercanas a las costas del país caribeño en las últimas semanas.

Este viernes, fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo una operación en aguas del Caribe que concluyó con la destrucción de una lancha usada para el transporte de drogas desde Venezuela hacia el país norteamericano. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que el ataque dejó como resultado la muerte de cuatro individuos señalados como narcoterroristas y destacó que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido durante el procedimiento.

Según el comunicado oficial, la operación fue ordenada directamente por el presidente Donald Trump como parte de su política de "cero tolerancia" hacia el narcotráfico y las organizaciones consideradas terroristas. Hegseth, en un mensaje transmitido vía redes sociales, indicó que los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación destruida transportaba narcóticos y era operada en una conocida ruta de tráfico ilícito. Además, afirmó que este tipo de acciones se mantendrán hasta detener las amenazas contra la seguridad de Estados Unidos.

Imágenes divulgadas por el propio secretario muestran la embarcación afectada antes y durante el impacto de un explosivo que dejó la lancha envuelta en llamas junto con sus ocupantes. Esta es la cuarta operación contra embarcaciones presuntamente venezolanas realizada en aguas internacionales cercanas a las costas del país caribeño en las últimas semanas, lo cual refuerza la presión militar estadounidense en una zona altamente conflictiva.

La estrategia desplegada por Washington en esta región busca desmantelar rutas de narcotráfico asociadas con grupos criminales calificados como terroristas. En este contexto, Estados Unidos ha señalado al mandatario venezolano Nicolás Maduro como líder del denominado Cartel de los Soles, y elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura. Las tensiones en el Caribe continúan escalando mientras estas operaciones se desarrollan.