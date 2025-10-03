El Gobierno anunció inversiones por $ 30 mil millones en el Garrahan

Entre los puntos destacados del proyecto, se incluye la incorporación de un acelerador lineal pediátrico, único en hospitales infantiles de América Latina, que permitirá tratar casos de cáncer infantil con mayor precisión y métodos menos invasivos, destacó el vocero presidencial Manuel Adorni.

3 de Octubre de 2025 14:22hs

En pleno cruce político entre oficialismo y oposición por la reciente sanción de la ley de emergencia pediátrica, que el Congreso rechazó tras el veto del presidente Javier Milei, el Gobierno anunció un plan para modernizar el Hospital Garrahan. Según informó este viernes el portavoz presidencial, Manuel Adorni, la iniciativa prevé una inversión cercana a los 30.000 millones de pesos destinados tanto a obras como a la adquisición de equipamiento de última generación.

Entre los puntos destacados del proyecto, se incluye la incorporación de un acelerador lineal pediátrico, único en hospitales infantiles de América Latina, que permitirá tratar casos de cáncer infantil con mayor precisión y métodos menos invasivos. Además, se ampliará el área destinada al trasplante de médula ósea, con el objetivo de que los pacientes puedan recibir tratamientos complejos sin necesidad de viajar al exterior.

El plan contempla también la reapertura de cuatro quirófanos que permanecían cerrados, los cuales serán reequipados con tecnología avanzada. Sumado a esto, se adquirirán nuevas ambulancias equipadas con sistemas ECMO para trasladar pacientes críticos desde el Área Metropolitana de Buenos Aires o desde aeropuertos en vuelos sanitarios. Paralelamente, se renovarán 400 camas camillas y sillas de ruedas que datan de más de tres décadas atrás, y se incorporarán equipos modernos para perfusión renal y hepática junto con tecnología para esterilización, diagnóstico por imágenes, farmacia y laboratorio.

Según declaraciones oficiales, los fondos destinados al proyecto provienen íntegramente de recursos propios generados por la administración del hospital, sin subsidios adicionales del Estado. Además, se confirmó que el personal médico y administrativo recibirá mejoras en sus ingresos como parte del programa. "Gracias a una gestión eficiente, el dinero se invierte donde realmente importa y no se desperdicia en gastos superfluos", concluyó el comunicado oficial.