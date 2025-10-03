Diputados: opositores convocan a una sesión para remover a Espert de la comisión de Presupuesto

La decisión de desplazar al diputado de La Libertad Avanza surge tras el escándalo por su conexión con Federico Machado, empresario acusado de narcotráfico en EE. UU.

3 de Octubre de 2025 18:51hs

El próximo miércoles, en la Cámara de Diputados, la oposición impulsará un temario amplio que incluye la remoción de José Luis Espert como presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, así como una reforma al régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La decisión de desplazar al diputado de La Libertad Avanza surge tras el escándalo por su presunta conexión con Federico Machado, empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos y actualmente bajo prisión domiciliaria en Viedma.

Entre los temas que formarán parte del debate se encuentra la modificación de la Ley 26.122, con el objetivo de restringir las atribuciones del Poder Ejecutivo para emitir decretos. La iniciativa ya recibió la aprobación inicial del Senado y propone que un solo cuerpo legislativo pueda rechazar un DNU, junto con la inclusión de un plazo de 90 días para que el Congreso lo ratifique. Si no se aborda en ese lapso, el decreto perdería validez. Este cambio busca robustecer el control legislativo frente a decisiones unilaterales del Ejecutivo.

La oposición también planea abordar otros puntos controversiales. Entre ellos, la autorización para citar a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y al ministro de Salud, Mario Lugones, relacionados con las denuncias por supuesto esquema de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Asimismo, solicitará interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con miras a una moción de censura por su negativa a implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad. En paralelo, se exigirá un informe detallado al ministro de Economía, Luis Caputo, sobre las negociaciones con Estados Unidos por el anunciado swap de USD 20.000 millones.

El extenso temario también incluye propuestas destinadas a diversos sectores sociales y económicos. Se discutirá declarar la emergencia económica y financiera para las pequeñas y medianas empresas, así como para el sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Junto a esto, se tratarán proyectos como el concurso público para designar al titular de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; un programa nacional para combatir el Alzheimer; la recomposición presupuestaria para la obra social de las Fuerzas Armadas; la reforma del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD); y la eliminación de fideicomisos que abarcan el reparto del Impuesto a los Combustibles Líquidos, propuesta que ya cuenta con media sanción del Senado.