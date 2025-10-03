Chubut brilla en la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires

El ministro Diego Lapenna destacó “los enormes avances que ha logrado el sector en nuestra provincia durante los últimos dos años gracias al fuerte liderazgo que ha ejercido el gobernador Ignacio Torres”.

3 de Octubre de 2025 14:36hs

Por Ricardo Seronero

El Gobierno del Chubut, en el marco de las múltiples acciones de promoción, difusión y comercialización de los atractivos provinciales, con su participación en la 29° edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), el evento regional más importante del sector, que se desarrolló en el predio de La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La FIT es la feria internacional de turismo más importante de América Latina, donde en esta edición 2025 marcó un récord con más de 140 mil visitantes. Participaron 60 naciones, todas las provincias argentinas, más de 1.930 expositores, un 3,6 por ciento más que en 2024 y hubo más de 10 mil rondas de negocios, donde además se anunciaron, entre otros múltiples beneficios, descuentos especiales de hasta un 20% y amplias facilidades de pago en cuotas sin interés en diferentes rubros vinculados al sector para quienes viajan a Chubut y otros destinos de la Argentina realizando sus pagos a través del Banco Nación.

Al respecto, el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna, acompañado por la subsecretaría de Turismo Magalí Volpi, señaló que “Chubut está exhibiendo una presencia muy importante y muy activa dentro de la FIT, que es ni más ni menos que la feria de turismo más importante de América Latina”.

Articulación público-privado del sector

"Desde el comienzo de la gestión tenemos la creencia y la convicción de que el turismo tiene que ser una herramienta económica nuevamente para nuestra provincia, que Chubut tiene que volver a ser la gran vidriera de la Patagonia” sostuvo Lapenna.y además expresó que “esto finalmente está sucediendo, lo estamos logrando a partir de un trabajo extraordinario que están realizando Múltiples actores bajo el liderazgo del gobernador 'Nacho' Torres, en un contexto económico para nada favorable en la Argentina. Pero en Chubut lo hemos logrado igual: nuevas inversiones, un sector privado que se siente acompañado por un Estado presente que se anima a tomar decisiones claves que se habían ido postergando durante muchos años en nuestra provincia” destacó el mandatario

"Estamos recibiendo inversiones porque se generó una ley de incentivos que crea condiciones para que las empresas nos elijan. Más inversiones en turismo representan más actividad económica y más puestos de trabajo para la gente de nuestra provincia" finalizó diciendo.

Destacada participación de Chubut

La subsecretaria de Turismo de la provincia, Magalí Volpi, en contexto indicó que "en la edición de este año de la FIT, Chubut está presentando una excelente convocatoria por parte de los diferentes destinos que ofrece nuestra provincia. Tenemos 15 destinos y 27 privados que van a estar presentes durante estos cuatro días en diversas actividades que se desarrollarán durante el transcurso del evento".

Volpi agregó que "este es el encuentro integrador por excelencia para el turismo de América Latina. Nuestra provincia está participando junto a la región patagónica en un stand de 180 metros cuadrados, estamos trabajando fuertemente con las provincias vecinas, potenciando nuestros destinos a través de múltiples actividades de promoción y comercialización. También habrá una presencia muy activa de los municipios chubutenses. Para los próximos cuatro días, hemos logrado organizar diez charlas diferentes sobre los diversos destinos que ofrece nuestra provincia durante todo el año".

En el stand institucional de la provincia participaron 15 destinos y 27 emprendimientos turísticos, en el marco de acciones que viene llevando adelante el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, en forma coordinada con la Casa del Chubut. Por ejemplo, se hicieron presentes referentes turísticos de las localidades de Rada Tilly, Puerto Pirámides, Gualjaina, Sarmiento, Corcovado, Esquel, Trevelin, Cholila, Gaiman y Epuyén. También participa el Ente Comodoro Turismo, el Ente Mixto de Promoción Turística Puerto Madryn, el Ente Mixto Rawson Turístico (EMRATUR) y el Ente Trelew Turístico (ENTRETUR).

Entre las principales actividades diagramadas estuvo la presentación en vivo de Yoel Hernández y Yhosva Montoya, se realizaron clases de cocina en vivo a cargo de los chefs Walter Álvarez y Juan Pablo López, y también charlas abiertas al público y al sector comercial, donde se destacó el lanzamiento de temporada de Tulipanes, a cargo de Juan Carlos Ledesma de Tulipanes Patagonia; y “Puerto Madryn, naturaleza muy cerca”, a cargo del fotógrafo Maxi Jonas, entre otras.

Por último, un total de 15 productores chubutenses también participan de la feria en el espacio FIT-Food: Pino & Lana, Fieltro Patagónico, Estrenc, Chacra Kaish, Rústika Sur, Serajuana, De Los Abuelos, Cuyen, Cervecería Radal, Franca, Ama Maitea, Piqui Gin, Aiwen, Paso Ancho Berries y Saffron Golden Gin.



