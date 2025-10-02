Una mujer estaba en terapia intensiva, encendió un cigarrillo y murió por graves quemaduras

El hermano de la víctima accedió al sector donde estaba internada fuera del horario de visita, y le entregó tabaco y un encendedor antes de retirarse.

2 de Octubre de 2025 14:21hs

Una mujer de 55 años falleció en Santiago del Estero debido a las graves quemaduras sufridas tras un incidente ocurrido mientras estaba internada en terapia intensiva. El hecho se originó luego de que encendiera un cigarrillo en su camilla, generando un incendio que le provocó lesiones irreversibles. María Juan, la víctima, se encontraba con asistencia respiratoria desde fines de agosto, luego de haber ingresado al Hospital Regional "Dr. Ramón Carrillo" por un accidente vial en el departamento de Quimilí.

Según registros de las cámaras de seguridad, el hermano de María accedió al sector donde estaba internada fuera del horario de visita. En su breve estadía de 15 minutos, le entregó tabaco y un encendedor antes de retirarse. Posteriormente, cerca de las 23 horas, personal de enfermería advirtió que la camilla en la que ella se encontraba había comenzado a incendiarse. Como consecuencia, sufrió quemaduras graves en el rostro y vías respiratorias, lo que derivó en su intubación.

Tras el incidente, aunque los profesionales de salud actuaron con rapidez, las lesiones resultaron demasiado severas. Finalmente, María Juan perdió la vida el lunes pasado debido a las complicaciones derivadas de las quemaduras. La tragedia pone en foco la vulnerabilidad en el cuidado intensivo y el ingreso no controlado de visitadores en áreas restringidas del hospital.

El caso ahora es investigado por tres unidades fiscales que buscan esclarecer las circunstancias del siniestro. Las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo a la morgue para realizar una autopsia y profundizar las pericias correspondientes. Además, se están recabando declaraciones del personal que asistió a la paciente durante esos momentos para determinar posibles responsabilidades o negligencias.