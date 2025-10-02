Pedro Marra: "la situación es desesperante. Estamos tapados por el agua"

El productor agropecuario de Carlos Naón, en el partido bonaerense de Nuevo de Julio, aseguró que "la falta de obras y de mantenimiento" han agravado el panorama

2 de Octubre de 2025 14:09hs

Pedro Marra, productor agropecuario de Carlos María Naón, en el partido bonaerense de Nuevo de Julio, aseguró que "la situación es desesperante. Estamos tapados de agua" por "la falta de obras y de mantenimiento".

Un video de Marra apelando a un funcionario del municipio local se viralizó en redes sociales esta semana. “No jueguen con la vida de los seres humanos”, pedía a los gritos, en tanto protestaba por la situación de las inundaciones en la región y en su campo

Marra junto a un grupo de productores y vecinos protestó frente a la Municipalidad por el mal estado de los caminos rurales y la falta de infraestructura, agravado en los últimos meses por las lluvias que generaron inundaciones.

“En Naón hay tres cuencas y se requieren obras hidráulicas”, enfatizó.