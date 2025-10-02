Lucas Magnano: “Es muy temprano para hacer un análisis” del impacto de la quita temporaria de retenciones

El titular de CONINAGRO, aseguró que “hay que esperar que los exportadores compren los compromisos que asumieron, y luego ver”

2 de Octubre de 2025 11:19hs

El titular de CONINAGRO, Lucas Magnano, consideró que “es muy temprano para hacer un análisis” del impacto que tiene en el precio de los granos de la quita temporaria de retenciones. Agregó que “hay que esperar que los exportadores compren los compromisos que asumieron, y luego ver”.

Asimismo, ratificó que durante la reunión mantenida con el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, les comunicó a los integrantes de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias (CONINAGRO, la SRA, CRA y FAA), que “se iniciará la ejecución de las obras de la Cuenca de Salado, lo cual le va a dar un poco más de estabilidad productiva a toda la cuenca del río”