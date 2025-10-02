La vocera del FMI insistió en la necesidad de que el Gobierno argentino ”refuerce sus reservas”

Además, Julie Kozack enfatizó la necesidad de construir un consenso político amplio para garantizar la implementación de la agenda de reformas propuestas por las autoridades argentinas.

2 de Octubre de 2025 16:50hs

El Fondo Monetario Internacional reiteró este jueves la importancia de que el Banco Central de la República Argentina refuerce sus reservas en divisas. Además, enfatizó la necesidad de construir un consenso político amplio para garantizar la implementación de la agenda de reformas propuestas por las autoridades argentinas. Así lo expresó Julie Kozack, portavoz del organismo, durante una conferencia de prensa en Washington.

La vocera destacó que, para afianzar la confianza y consolidar avances en la lucha contra la inflación, será fundamental que el gobierno argentino mantenga un firme compromiso con la disciplina fiscal. Este esfuerzo, señaló, deberá estar respaldado por una política monetaria coherente y un marco cambiario orientado a fortalecer las reservas. En línea con ello, Kozack subrayó la importancia de generar apoyo político para llevar adelante las reformas estructurales previstas.

Por otro lado, Kozack indicó que el FMI continúa trabajando estrechamente con las autoridades argentinas en pos de un crecimiento sostenible basado en el impulso del sector privado. También expresó su gratitud por el respaldo internacional anunciado por socios como Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, asegurando que el organismo colabora con estas instituciones para brindar apoyo conjunto al país.