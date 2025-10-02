La canasta básica de los jubilados casi cuadruplica lo que reciben los jubilados con la mínima

El relevamiento semestral de la Defensoría de la Tercera Edad indica un valor de $1.514.074,13, contra los $396.298,38 que cobran los jubilados de mínima, contando el bono de $ 70.000.

2 de Octubre de 2025 15:42hs

La Defensoría de la Tercera Edad informó que la canasta básica para jubilados alcanzó en octubre un valor de $1.514.074,13, reflejando un aumento del 26,12% respecto a abril de este año. El incremento representa más de 300 mil pesos en comparación con los $1.200.523 relevados al inicio del año. Este monto supera ampliamente los ingresos promedio de la población mayor, triplicando la jubilación mínima de $396.298,38.

El relevamiento se realiza semestralmente en centros urbanos como Ciudad de Buenos Aires, Conurbano Bonaerense, Mendoza, Córdoba y Rosario, donde vive una alta concentración de adultos mayores. Según el director de la Defensoría, Dr. Eugenio Semino, esta medición considera gastos asociados al mantenimiento de inmuebles propios, alquiler y estadías en pensiones, además de incluir rubros esenciales como alimentación y medicamentos, cuyo costo se calcula con los descuentos aplicados por las obras sociales.

De los $1.514.074 relevados en octubre, los principales gastos se distribuyen entre alimentación ($348.000), medicamentos ($402.880,13), vivienda ($294.000) y limpieza ($107.444). Estos rubros se destacan como los más costosos para jubilados y pensionados, reflejando la creciente dificultad para cubrir necesidades básicas con los actuales niveles de ingresos.

En un contexto donde más de cuatro millones y medio de jubilados perciben una mínima mensual de $320.000 más un bono extraordinario de $70.000, los beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) recibieron $223.297,36 con dicho bono, mientras que las Pensiones No Contributivas para personas con discapacidad alcanzaron $265.385,19 más el bono adicional de $70.000, evidenciando una fuerte brecha respecto al costo real de la canasta básica.