El relevamiento semestral de la Defensoría de la Tercera Edad indica un valor de $1.514.074,13, contra los $396.298,38 que cobran los jubilados de mínima, contando el bono de $ 70.000.
2 de Octubre de 2025 15:42hs
La canasta básica de los jubilados casi cuadruplica lo que reciben los jubilados con la mínima
La Defensoría de la Tercera Edad informó que la canasta básica para jubilados alcanzó en octubre un valor de $1.514.074,13, reflejando un aumento del 26,12% respecto a abril de este año. El incremento representa más de 300 mil pesos en comparación con los $1.200.523 relevados al inicio del año. Este monto supera ampliamente los ingresos promedio de la población mayor, triplicando la jubilación mínima de $396.298,38.

El relevamiento se realiza semestralmente en centros urbanos como Ciudad de Buenos Aires, Conurbano Bonaerense, Mendoza, Córdoba y Rosario, donde vive una alta concentración de adultos mayores. Según el director de la Defensoría, Dr. Eugenio Semino, esta medición considera gastos asociados al mantenimiento de inmuebles propios, alquiler y estadías en pensiones, además de incluir rubros esenciales como alimentación y medicamentos, cuyo costo se calcula con los descuentos aplicados por las obras sociales.

De los $1.514.074 relevados en octubre, los principales gastos se distribuyen entre alimentación ($348.000), medicamentos ($402.880,13), vivienda ($294.000) y limpieza ($107.444). Estos rubros se destacan como los más costosos para jubilados y pensionados, reflejando la creciente dificultad para cubrir necesidades básicas con los actuales niveles de ingresos.

En un contexto donde más de cuatro millones y medio de jubilados perciben una mínima mensual de $320.000 más un bono extraordinario de $70.000, los beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) recibieron $223.297,36 con dicho bono, mientras que las Pensiones No Contributivas para personas con discapacidad alcanzaron $265.385,19 más el bono adicional de $70.000, evidenciando una fuerte brecha respecto al costo real de la canasta básica.

