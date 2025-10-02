Israel deportará a los activistas propalestinos secuestrados en el Mediterráneo

El gobierno israelí calificó la llegada de la flotilla como una "provocación" y defendió la operación con el argumento de que impedían el acceso a una "zona de combate activa".

2 de Octubre de 2025 16:11hs

Activistas internacionales, incluida Greta Thunberg, fueron capturados por fuerzas israelíes tras la detención de una flotilla que transportaba ayuda hacia Gaza en aguas del Mediterráneo. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud (GSF) fueron interceptadas "de forma segura" y sus ocupantes trasladados al puerto de Ashdod para su posterior deportación.

Las embarcaciones, interceptadas a 70 millas náuticas de la costa de Gaza en aguas internacionales, suscitaron la denuncia de la GSF, que acusó a personal militar de haber abordado sus barcos mientras se dirigían al Mediterráneo hacia territorio palestino. Aunque aseguraron que uno de los barcos, el Mikeno, intentaba proseguir su ruta, el ejército israelí afirmó que ninguna embarcación logró ingresar en aguas de Gaza.

El gobierno israelí calificó la llegada de la flotilla como una "provocación" y defendió la operación con el argumento de que impedían el acceso a una "zona de combate activa". Por su parte, la GSF denunció la acción como un "acto ilegal" y reportó que algunas embarcaciones fueron embestidas y atacadas con cañones de agua durante la interceptación. Asimismo, acusaron al ejército de bloquear señales de emergencia y transmisiones en vivo desde los barcos.

Las autoridades difundieron imágenes de Greta Thunberg en la cubierta mientras recibía agua y una chaqueta por parte de un militar israelí, asegurando que los activistas se encontraban en buen estado. En sus redes, la GSF criticó duramente el bloqueo impuesto sobre Gaza, resaltando que las maniobras militares contra su misión humanitaria reflejan los esfuerzos por mantener aislado y hambriento al territorio palestino.