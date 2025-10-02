Investigan judicialmente a reconocido cirujano por presuntos abusos a su hija desde que la niña tenía 8 años

La menor declaró en Cámara Gesell, donde también mencionó que su padre, identificado como 'H.F.L.', la amenazaba con matar a su hermana menor si llegaba a revelar lo ocurrido.

La Justicia investiga a un cirujano de La Plata, identificado como H.F.L., acusado de abusar sexualmente de su hija durante cinco años. Según la denuncia, la víctima, actualmente de 13 años, relató a su madre que los abusos comenzaron cuando ella tenía 8. La menor declaró en Cámara Gesell, donde también mencionó que su padre la amenazaba con matar a su hermana menor si llegaba a revelar lo ocurrido.

La denuncia fue presentada en mayo de este año, pero el caso tomó notoriedad recientemente tras ser difundido por medios locales. La madre de la niña aportó como evidencia un manuscrito de su hija, en el cual identificaba al acusado como su agresor. Además, la víctima reveló detalles de reiterados episodios de violencia física y psicológica, así como de las constantes amenazas por parte del imputado.

En el marco de la causa, se presentaron pruebas digitales extraídas de dispositivos electrónicos que serán fundamentales para orientar la investigación. La querella busca endurecer la calificación legal de los delitos atribuidos, solicitando que se cambie a abuso sexual agravado y reiterado, lo que podría incrementar la pena contra el acusado.

El caso está siendo investigado por la UFI N°7 de La Plata, bajo la dirección de la fiscal Virginia Bravo. Interviene además el Juzgado de Garantías N°5, cuya titular es la jueza Marcela Garmendia. Las autoridades continúan avanzando con peritajes y análisis para esclarecer los hechos denunciados y definir responsabilidades penales.