El Riesgo País trepó a 1.264 puntos básicos y volvió a subir el dólar mayorista, tras las últimas declaraciones de Bessent

El secretario del Tesoro de Trump salió a aclarar que no están "poniendo plata" en la Argentina. El economista Cristian Buteler consideró, en este contexto, que "el mercado necesita que se concrete alguno de los anuncios".

2 de Octubre de 2025 13:25hs

El riesgo país, medido por J.P. Morgan, subió un 2,6% y alcanzó los 1.264 puntos básicos este jueves. Los bonos soberanos que cotizan en Nueva York mostraron mayoría de descensos, aunque esta tendencia no se trasladó al mercado local, donde los títulos en moneda extranjera registraron avances de hasta un 2,9%, liderados por el Global 2035.

El dólar mayorista consolidó su alza por cuarto día consecutivo, acumulando un incremento cercano a $100 en la semana. Con el fin de las liquidaciones extraordinarias del sector agroexportador y el escepticismo de los mercados respecto al "salvataje", el tipo de cambio volvió a estar bajo presión. Según operadores, el Tesoro habría aportado unos u$s300 millones para defender el techo de la banda cambiaria.

En el Banco Nación, el dólar se cotizó a $1.450. Mientras tanto, el dólar tarjeta o turista se ubicó en $1.885, considerando el recargo del 30% aplicable. Los dólares financieros mostraron movimientos dispares: el CCL se mantuvo estable en $1.572,89, mientras el MEP retrocedió un 0,4% a $1.517,24. Por su parte, el dólar blue operó sin cambios, cerrando en $1.460 para la venta.

Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró la necesidad de que el Banco Central acumule reservas y aseguró que será clave construir consensos políticos amplios para garantizar la implementación de reformas estructurales en Argentina. Julie Kozack, vocera del organismo, destacó que mantener la confianza y reducir la inflación dependerá de un compromiso firme con la política fiscal y un marco cambiario enfocado en fortalecer las reservas internacionales.