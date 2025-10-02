Crecieron 9% en volumen y 4% en divisas las exportaciones agroindustriales argentinas

Entre enero y agosto de 2025 la agroindustria argentina realizó ventas externas a más de 130 destinos, alcanzando el 78% del total comercializado en volumen por el país

2 de Octubre de 2025 11:08hs

El desempeño exportador agroindustrial entre enero y agosto de 2025 fue de 76,15 millones de toneladas por un monto de 33.056 millones de dólares, lo que se traduce en un aumento del 9% en volumen respecto de igual período del año anterior.

En tanto, el incremento es del 4% en el monto exportado respecto de los primeros ocho meses del 2024, de acuerdo a los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional en base a las estadísticas de INDEC.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que el 81% de las exportaciones agroindustriales están representadas por los 10 complejos más importantes. Son, en orden decreciente de generación de divisas, son:

soja

maíz

trigo

bovinos

girasol

cebada

maní

hortalizas pesadas

foresto-industria

sorgo

Dentro de estos complejos destacados, el de trigo fue que el obtuvo el mayor nivel de aumento en volumen con un 40% respecto del año anterior, seguido por maní con el 34%, girasol y sorgo con el 26%, foresto industria con el 24%, soja con el 8% y cebada con el 3%.

En cuanto a los principales destinos de venta de los productos agroindustriales fueron, en orden de importancia: Vietnam, China, Brasil, Arabia, Perú, Chile, Malasia, India, Argelia e Indonesia, representando los primeros 10 algo más del 50% del total exportado.