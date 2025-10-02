Atacante antisemita asesinó a dos personas e hirió a otras dos en Manchester

El incidente ocurrió en el templo de la Congregación Hebrea de Heaton Park, donde un automóvil embistió a peatones y, posteriormente, el agresor apuñaló a una de las víctimas.

2 de Octubre de 2025 14:30hs

Un atacante arremetió contra cuatro personas en una sinagoga de Manchester durante la conmemoración de Yom Kipur, dejando dos fallecidos y dos heridos. El incidente ocurrió en el templo de la Congregación Hebrea de Heaton Park, donde un automóvil embistió a peatones y, posteriormente, el agresor apuñaló a una de las víctimas.

La Policía local informó que recibió la denuncia alrededor de las 9:30 y desplegó agentes en el lugar. Durante la intervención, las autoridades neutralizaron al sospechoso, aunque no han confirmado su estado de fallecimiento. El hecho ha sido catalogado como un atentado terrorista.

El Servicio de Ambulancias del Noroeste se sumó a las labores de emergencia, evaluando las circunstancias y coordinando esfuerzos con otras entidades. Las autoridades locales han solicitado a los ciudadanos mantenerse alejados de la zona para prevenir nuevos riesgos.

Andy Burnham, alcalde de Manchester, declaró que el peligro inmediato parece haber sido contenido. Por su parte, el primer ministro Keir Starmer condenó el ataque en redes sociales, señalando que cometerlo durante Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más indignante.