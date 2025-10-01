Triple crimen de Varela: ”Por arriba de Pequeño Jota hay más involucrados”

El ministro de Seguridad bonaerense informó que la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano desde Perú "puede tardar dos meses". Y reclamó tareas conjuntas entre las jurisdicciones.

1 de Octubre de 2025 14:38hs

El presunto autor intelectual del triple femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", fue detenido en Perú tras un operativo conjunto entre las fuerzas de seguridad bonaerenses y la Policía Nacional peruana. Según el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, la extradición de Valverde Victoriano podría tardar días o incluso semanas debido al complejo proceso jurídico. En paralelo, su principal colaborador, Matías Ozorio, será expulsado a breve plazo luego de ingresar ilegalmente a territorio peruano.

Alonso reveló que las investigaciones incluyeron inteligencia y rastreo a través de antenas telefónicas que permitieron localizar a "Pequeño J" en un intento de fuga en un camión hacia el sur de Lima. Además, señaló que el operativo evidenció vínculos del detenido con redes de narcotráfico encargadas de la logística para transportar droga desde países productores hasta Argentina. El funcionario enfatizó que "existen superiores a Valverde implicados en esta estructura criminal", aunque no especificó nombres ni detalles.

A su llegada a Lima bajo custodia policial, Valverde Victoriano negó ser responsable de los crímenes y declaró ante la prensa local: "Me echaron la culpa nada más, nosotros no matamos a nadie". Sin embargo, sobre él pesa una orden internacional por ser señalado como el cerebro detrás de las torturas y homicidios de las tres jóvenes desaparecidas el 19 de septiembre en La Matanza y halladas muertas días después.

Con la detención de "Pequeño J", ya son nueve los apresados por este caso que ha conmocionado al país. Entre ellos se encuentran Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero, Daniela Ibarra y Ariel Giménez. El ministro Alonso destacó que los procedimientos seguirán avanzando para esclarecer conexiones existentes entre los capturados y organizaciones criminales internacionales que operan en la región.