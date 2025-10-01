Sergio Iraeta: por la quita temporal de retenciones: “los productores tuvieron una mejora en el precio

El Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca aseguró que “el objetivo del Presidente Milei es tener retenciones cero… cuando se pueda”

1 de Octubre de 2025 10:10hs

El Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta aseguró que “el objetivo del Presidente Milei es tener retenciones cero… cuando se pueda”, al tiempo que explicó que por la quita temporaria de los DEX “los productores tuvieron una mejora en el precio”, y advirtió que hay que esperar que “el mercado se estabilice”.

En cuanto al anuncio del inicio de las tareas en el tramo del Plan Maestro de la Cuenca del Salado, donde las obras están paralizadas, aseguró que se va a empezar a trabajar “cuando empiece a mejorar el tiempo”.

Asimismo, Iraeta destacó: “soy productor y he sido víctima de inundaciones, y sé lo mal que uno se siente cuanto esto ocurre”.