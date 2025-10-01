Ocurrió en una torre de 20 pisos en el Bronx.

1 de Octubre de 2025 13:52hs

Se derrumbó parte de un edificio de viviendas públicas en New York.

El hecho ocurrió en una torre de 20 pisos ubicada en la calle 205 Alexander Ave del Mott Haven, al suroeste del distrito del Bronx.

Se produjo una explosión por posible fuga de gas y aparentemente esto provocó el derrumbe parcial del edificio.

Hasta el momento no se reportan heridos, pero los servicios de emergencia continuaban revisando los escombros con perros policiales en la escena, más de tres horas después de la explosión.