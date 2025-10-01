Roberto Rotondaro: “Argentina exporta más de 3,5 millones de toneladas de nutrientes en granos”

El titular de Fertilizar AC, aseguró que el país “enfrenta una brecha productiva que podría reducirse con análisis de suelos, fertilización balanceada y mejores prácticas agronómicas”

1 de Octubre de 2025 09:33hs

El titular de Fertilizar AC, Roberto Rotondaro, alertó que “Argentina exporta más de 3,5 millones de toneladas de nutrientes en granos”, y aseguró que el país “enfrenta una brecha productiva que podría reducirse con análisis de suelos, fertilización balanceada y mejores prácticas agronómicas”

Desde Fertilizar AC alertaron que “en la campaña 2024/25, la soja representó 48% de los nutrientes extraídos, seguida por el maíz, con el 28%, y el trigo, con el 14%”.

Por otra parte, explicaron que, “en promedio, cada hectárea pierde 17 kg de nitrógeno, 5,5 kg de fósforo, 29 kg de potasio y 4,5 kg de azufre”, mientras que “el déficit total de nutrientes es de 2,1 millones de toneladas por campaña, lo que equivale a una pérdida económica estimada en 86,5 dólares por hectárea cultivada”.

Rotondaro subrayó que “en Argentina tenemos una brecha productiva muy importante”, a pesar que “venimos creciendo un 8% anual en el uso de fertilizantes”.

El titular de Fertilizar AC destacó la importancia de “hacer el diagnóstico y evaluar la situación del suelo, para utilizar la dosis adecuada de fertilizante”; al tiempo que detalló que “la mitad de la superficie de soja se fertiliza en la Argentina”

En cuanto a la relación insumo-producto, puntualizó que “estamos arriba de los valores históricos”.