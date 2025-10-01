Neuquén con una oferta que combina naturaleza, cultura, gastronomía, paleontología y experiencias innovadoras se destacó en F

“La verdad que estamos muy contentos de volver a la Feria Internacional de Turismo, esta vuelta con una oferta integral, federal, de cada rincón de la provincia" sostuvo el presidente de NeuquenTur, Sergio Sciacchitano.

1 de Octubre de 2025 15:22hs

Por Ricardo Seronero

Con un stand de 180 metros cuadrados, la provincia de Neuquén desplegó una variada oferta que combina naturaleza, cultura, gastronomía, paleontología y experiencias innovadoras.

El presidente de NeuquenTur, Sergio Sciacchitano, expresó: “La verdad que estamos muy contentos de volver a la Feria Internacional de Turismo, esta vuelta con una oferta integral, federal, de cada rincón de la provincia. Dieciocho municipios nos están acompañando y más de 60 referentes del sector privado de distintas localidades vienen a mostrar todo su potencial, sus atractivos y servicios. Una vez más, la provincia marca punta en cuanto a la diversidad de productos y propuestas en cada rincón”.

Sciacchitano destacó también la dinámica del espacio neuquino: “Tenemos una gran cantidad de atractivos dentro del stand: juegos, el recurso paleontológico, un streaming en vivo. Además, implementamos un pasaporte que los visitantes van sellando en cada espacio, una forma muy linda de que conozcan Neuquén”.

La subsecretaria de Turismo, Silvana Cerda, subrayó el fuerte acompañamiento del sector: “Estamos muy contentos por el acompañamiento de los distintos destinos de la provincia y de más de 100 personas que nos acompañan, entre municipios y prestadores. Hemos podido montar por primera vez a nuestros giganotosaurus Carolini, promocionamos el agroturismo, el enoturismo y el Camino de la Fe, junto a la Municipalidad de Junín de los Andes. Más de 50 prestadores también están aquí mostrando sus servicios, como el Astro Turismo, que fue recientemente habilitado por la Subsecretaría”.

Cerda resaltó además la diversidad de propuestas que ofreció Neuquén en la feria: “Estamos felices de mostrar una enorme oferta turística al país y al mundo. Hay charlas sobre la Ruta del Pehuén, sobre la trashumancia en la región del Alto Neuquén, además de un fuerte protagonismo de la gastronomía y las fiestas populares. La concurrencia es muy buena, y nos llena de orgullo potenciar nuestras regiones turísticas”.

El stand neuquino también se promocionó a Villa La Angostura como Capital Provincial del Deporte de Montaña, la Ruta Escénica 23 -integrada por Villa Pehuenia-Moquehue, Aluminé y Caviahue-Copahue-, la trashumancia como patrimonio cultural vivo, el turismo astronómico y el Segundo Encuentro Internacional de Geoturismo, Geoparques y Volcanes. Además, hubo demostraciones de pesca con mosca, flotadas y atados a cargo de guías especializados, que captaron gran interés del público.

Neuquén contó con una agenda destacada, con presentaciones de Villa La Angostura – VI Capital Provincial del Deporte de Montaña, y Trashumancia. En el escenario principal del stand, tuvo lugar la presentación de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, uno de los eventos gastronómicos más importantes de la región. Sin duda alguna, Neuquén terminó su participación en la FIT con una gran repercusión.



La trashumancia del Alto Neuquén cautivó en la FIT

La empresa de turismo aventura Rumbo Norte presentó -con el apoyo del ministerio de Turismo- una propuesta distinta, cargada de identidad cultural y arraigo: la experiencia de la trashumancia en el Alto Neuquén.

La trashumancia es una práctica ganadera ancestral que aún se mantiene viva en la región, donde las familias crianceras se trasladan con su rebaño en busca de los mejores pastos: en invierno hacia las tierras bajas y en verano hacia la montaña, repitiendo este viaje dos veces al año.

Ariel Morales, uno de los fundadores de Rumbo Norte, compartió su entusiasmo tras la presentación: “Acabamos de presentar un producto único que tenemos en nuestra zona, con mucho valor. Lo venimos a mostrar a la FIT para que el país y el mundo conozcan lo que hacemos en el Alto Neuquén”, explicó.

Contó que “esta propuesta nació de los arreos de trashumancia, algo que forma parte de la vida de los crianceros, y que hoy ofrecemos como una experiencia turística auténtica”.

El guía recordó que la iniciativa surgió a partir de la curiosidad de los visitantes: “Cuando la gente recorría el norte neuquino y se cruzaba con los arreos, se sorprendía. Muchos nos pedían vivir esa experiencia, y así nació este producto. No es una cabalgata, es un trabajo real de a caballo, donde se acompaña a los animales en su trayecto”.

Rumbo Norte propone distintos formatos para sumarse a la aventura, desde tramos de dos días a caballo hasta el arreo completo, que puede extenderse por seis jornadas. “Es una vivencia intensa, de conexión con la naturaleza y con el trabajo del campo, que permite comprender el esfuerzo, la cultura y la pasión de los crianceros del Alto Neuquén”, detalló Morales.

La propuesta se complementa con momentos de convivencia, gastronomía típica (como el tradicional chivito) y la posibilidad de compartir historias y saberes con las familias que mantienen viva esta práctica milenaria. Es, en definitiva, un producto turístico que no solo invita a descubrir paisajes únicos si no también a sumergirse en la esencia cultural del norte neuquino, en una experiencia que conecta tradición, naturaleza y turismo.

Las personas interesadas en obtener más información pueden hacerlo por WhatsApp: +54 9 2942 532800 o ingresar a Instagram: @turismo.rumbonorte



