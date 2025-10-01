Murió Jane Goodall, la mujer que cambió el estudio de los animales

La investigadora, fallecida en California a los 91 años, revolucionó el campo de la etología al observar que los chimpancés utilizan herramientas y manifiestan emociones, apegos y una personalidad, rasgos que se les habían negado a los animales desde el surgimiento del racionalismo.

1 de Octubre de 2025 18:20hs

La reconocida etóloga británica Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés, falleció a los 91 años por causas naturales, según informó el instituto que lleva su nombre. Goodall, quien también fue Mensajera de la Paz de la ONU, se encontraba en California realizando una gira de conferencias cuando ocurrió su deceso.

Goodall revolucionó el campo de la etología al observar que los chimpancés utilizan herramientas y manifiestan emociones. Sus investigaciones en el hábitat natural de estos primates en Tanzania incluyeron observar su comportamiento, compartir alimentos con ellos e interactuar directamente. La científica fue una incansable activista ambiental y comprometida con la restauración del entorno natural del planeta.

Nacida en Londres el 3 de abril de 1934 y criada en Bournemouth, Goodall desarrolló su pasión por los animales desde niña, influida por libros como "Tarzán" y "Doctor Dolittle". Tras ahorrar para viajar a Kenia en 1957, conoció al antropólogo Louis Leakey, quien orientó su carrera hacia el estudio de primates y le ayudó a establecer la Reserva de Chimpancés del Arroyo Gombe en Tanzania.

La investigadora rompió esquemas científicos al asignar nombres a los chimpancés, estudiar sus personalidades y documentar sus emociones. Su trabajo, amplificado por la colaboración con National Geographic Society, permitió que figuras como 'David Barba Gris' ganaran reconocimiento mundial.

Goodall también promovió una mayor conexión entre el ser humano y el reino animal, afirmando en 2002 que no existe una separación definitiva entre ambos, y derruyendo el muro entre sustancia pensante y materia, desarrollado por René Descartes como fundamento del racionalismo, que otorgaba a la humanidad el 'privilegio ontológico' de pensar, y confinaba las motivaciones animales a 'instintos', una de las expresiones 'ad hoc' más exitosas y vagas de la historia.