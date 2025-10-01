Misiones se destacó en la FIT 2025 con naturaleza, innovación y nuevos vuelos internacionales

Del 27 al 30 de septiembre, la provincia participó en la Feria Internacional de Turismo, en La Rural de Buenos Aires, mostrando su identidad turística y consolidando su posicionamiento como un destino innovador, sostenible e integral. El gobernador, Hugo Passalacqua, sostuvo que "hay que destacar el trabajo articulado que se realiza entre todos los actores que forman parte de la cadena productiva del turismo, eso se observa acá. Y el enfoque en el posicionamiento internacional que como provincia estamos apostando y presentando".

1 de Octubre de 2025 15:06hs

Por Ricardo Seronero

Durante los cuatro días, el stand de la tierra colorada ofreció a los visitantes charlas, presentaciones y experiencias sensoriales que permitieron conocer la diversidad natural, cultural y gastronómica de la provincia. Los asistentes pudieron disfrutar de disertaciones sobre los Parques Provinciales, los Conjuntos Jesuíticos Guaraníes, la selva misionera y la gastronomía regional, además de recibir información turística detallada para planificar su visita.

La provincia contó con más de 30 operadores turísticos y la representación de más de 15 municipios de las distintas zonas que conforman el CoProTur (Norte, Sur, Centro y Alto Uruguay).

El gobernador, Hugo Passalacqua, sostuvo que "hay que destacar el trabajo articulado que se realiza entre todos los actores que forman parte de la cadena productiva del turismo, eso se observa acá. Y el enfoque en el posicionamiento internacional que como provincia estamos apostando y presentando".

A su vez, el ministro de Turismo, José María Arrúa, agregó que "Misiones es un gran parque turístico y es eso que lo que buscamos mostrar con diferentes propuestas a los visitantes, que nos destaquemos ante los ojos de las personas que llegan a la FIT para que nos elijan como destino de sus vacaciones de verano, de escapadas para fines de semana largo, feriados, que vean la sinergia que hacemos sector público y privado para posicionar a nuestra provincia".

Sostenibilidad como eje central

Misiones se consolida como un destino líder en sostenibilidad, invitando a descubrir vivencias inolvidables en plena conexión con la naturaleza. Protege más del 50% de la biodiversidad de Argentina y dedica un tercio de su territorio a áreas bajo conservación, que incluyen parques nacionales, provinciales y reservas privadas. Y un diferencial que la distingue en el país: es la única provincia con huella de carbono negativa.

Este enfoque permite ofrecer experiencias únicas en la selva, ríos, cascadas y saltos, además de promover el turismo comunitario, generando valor económico, cultural y ambiental para la población local.

Innovación digital con MONTE

Otra de las novedades destacadas fue la presentación de MONTE (Módulo Operativo de Negocios Turísticos Electrónicos), una herramienta digital gratuita destinada a mejorar la gestión de pequeños y medianos alojamientos.

La plataforma permite gestionar reservas, pagos, disponibilidad, clientes y estadísticas, conectándose además con un sistema de reservas online para que los visitantes puedan acceder directamente a la oferta provincial.

Actualmente, más de 20 emprendimientos están inscriptos en MONTE, con la meta de superar los 100 a corto plazo. La herramienta facilita que los alojamientos de menor escala compitan en igualdad de condiciones.

Nuevas conexiones aéreas: Lima – Iguazú

En el marco de la feria, Misiones presentó la nueva conexión aérea internacional entre Lima y Puerto Iguazú vía Flybondi, un paso estratégico para integrar la región y fortalecer el flujo de turistas entre ambos destinos.

La presentación se realizó en el auditorio de la Secretaría de Deportes y Turismo de la Nación y contó con la presencia del secretario Daniel Scioli, el gobernador Hugo Passalacqua, el ministro de Turismo José María Arrúa, el embajador de Perú Carlos Chocano Burga y autoridades de Flybondi.

Además, se oficializó la conexión vía terrestre San Juan – Misiones a través del programa “Conectar Destinos” y se presentó Airberá – Taxi Aéreo, reforzando la conectividad dentro de la región y apoyando el desarrollo de destinos emergentes.



