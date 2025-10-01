Legisladores demócratas le exigen a Trump que cese ”inmediatamente” toda ayuda económica a la Argentina

En su escrito, destacaron que los recursos públicos deberían orientarse a reducir costos para las familias estadounidenses y reforzar la competitividad agrícola en lugar de destinarse a un país extranjero de una manera que se inmiscuye en las elecciones de esa nación.

1 de Octubre de 2025 14:22hs

La Casa Rosada y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos están en conversaciones para gestionar una asistencia financiera de USD 20.000 millones destinada a la Argentina. Sin embargo, legisladores demócratas han solicitado al expresidente Donald Trump que frene de manera inmediata cualquier apoyo económico al gobierno de Javier Milei, argumentando preocupaciones internas y comerciales.

Mediante una carta dirigida al líder republicano, los senadores opositores alertaron que el subsidio financiero sería una forma de influir en las elecciones de medio término en beneficio de un aliado cercano. En su escrito, destacaron que los recursos públicos deberían orientarse a reducir costos para las familias estadounidenses y reforzar la competitividad agrícola en lugar de destinarse a un país extranjero.

Entre los argumentos expuestos, señalaron la reciente decisión del gobierno argentino de suspender las retenciones a la exportación de soja, lo cual, según los senadores, afecta directamente a los productores estadounidenses en el mercado internacional. Expresaron preocupación por el eventual desembolso financiado por contribuyentes norteamericanos y cuestionaron la prioridad otorgada por la administración republicana a esta medida, especialmente ante los desafíos económicos que enfrenta el sector agrícola doméstico.

La misiva, firmada por figuras como Elizabeth Warren, Chuck Schumer, Bernie Sanders y Amy Klobuchar, fue presentada luego de que se confirmara la visita oficial de Milei a la Casa Blanca el próximo 14 de octubre. En el texto, los senadores calificaron al mandatario sudamericano como un aliado ideológico y cercano al expresidente Trump, al tiempo que pidieron un replanteamiento sobre la política de asistencia financiera hacia Argentina.