Hugo Enríquez: “La campaña gruesa en la zona va a ser muy pobre”

1 de Octubre de 2025 09:10hs

El presidente de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, provincia de Bs. As., Hugo Enríquez, advirtió que “hay enojo” entre los productores de una región donde hay 4,3 millones de has. afectadas por el agua.

Agregó que “la campaña gruesa en la zona va a ser muy pobre”, dado que hay millones de hectáreas “literalmente bajo el agua”, por lo que la situación “es muy complicada” no sólo para las zonas rurales, sino “para varios pueblos bonaerenses”, como Carlos Naón.

En Naón, los productores ya no tienen caminos para entrar a sus campos, y el pueblo quedó aislado por las últimas lluvias.