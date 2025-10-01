El dólar oficial trepó a $1.460 para la venta, y el Riesgo País cerró el día en 1.228 puntos básicos

El Contado Con Liqui cerró a más de $ 1.570 para la venta, aumentando la brecha cambiaria a cerca del 10%. Otros tipos de cambio como el dólar cripto y el dólar tarjeta cerraron sus operaciones con subas del 2,54 % y 3,57 %, respectivamente.

El mercado de divisas en Argentina registró fuertes movimientos este miércoles. El dólar blue se posicionó con una cotización de compra de $1.440 (+1,05 %) y venta de $1.460 (+1,05 %). Por su parte, el dólar oficial ascendió significativamente, cerrando con precios de $1.400 para compra y $1.450 para venta (+3,70 %).

En tanto, los dólares financieros también reflejaron incrementos: el dólar MEP se negoció a $1.524,80 para compra y $1.529,70 para venta (+2,06 %), mientras que el contado con liquidación (CCL) mantuvo valores por encima de $1.570, marcando un aumento de 2,79 %. Otros tipos de cambio como el dólar cripto y el dólar tarjeta cerraron sus operaciones con subas del 2,54 % y 3,57 %, respectivamente.

Pese a intentos del Tesoro por controlar el mercado mediante la venta de más de 200 millones de dólares estimados, no logró contener a una demanda persistente. Frente a esto, el tipo de cambio minorista experimentó un salto de $50 en el Banco Nación, alcanzando los $1.450 en otras entidades privadas. Simultáneamente, los operadores financieros mantienen expectativas elevadas de devaluación, reflejadas en la cotización del contado con liquidación a más de $1.570, lo que aumenta la brecha con el tipo de cambio mayorista, situada en torno al 10 %.

En paralelo, la deuda soberana mostró importante inestabilidad reflejada en el índice EMBI+ elaborado por J.P. Morgan. El riesgo país cerró el martes en su nivel más alto del año con 1.228 puntos básicos (+9,25 % respecto al lunes). Este miércoles inició con un alza adicional de 30 puntos. Fuentes privadas reportaron valores fluctuantes entre los 1.140 y 1.230 puntos durante la jornada, demostrando incertidumbre sostenida en el panorama financiero local.