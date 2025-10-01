City porteña

El dólar oficial trepó a $1.460 para la venta, y el Riesgo País cerró el día en 1.228 puntos básicos

El Contado Con Liqui cerró a más de $ 1.570 para la venta, aumentando la brecha cambiaria a cerca del 10%. Otros tipos de cambio como el dólar cripto y el dólar tarjeta cerraron sus operaciones con subas del 2,54 % y 3,57 %, respectivamente.
1 de Octubre de 2025 16:22hs
El dólar oficial trepó a $1.460 para la venta, y el Riesgo País cerró el día en 1.228 puntos básicos
El mercado de divisas en Argentina registró fuertes movimientos este miércoles. El dólar blue se posicionó con una cotización de compra de $1.440 (+1,05 %) y venta de $1.460 (+1,05 %). Por su parte, el dólar oficial ascendió significativamente, cerrando con precios de $1.400 para compra y $1.450 para venta (+3,70 %).

En tanto, los dólares financieros también reflejaron incrementos: el dólar MEP se negoció a $1.524,80 para compra y $1.529,70 para venta (+2,06 %), mientras que el contado con liquidación (CCL) mantuvo valores por encima de $1.570, marcando un aumento de 2,79 %. Otros tipos de cambio como el dólar cripto y el dólar tarjeta cerraron sus operaciones con subas del 2,54 % y 3,57 %, respectivamente.

Pese a intentos del Tesoro por controlar el mercado mediante la venta de más de 200 millones de dólares estimados, no logró contener a una demanda persistente. Frente a esto, el tipo de cambio minorista experimentó un salto de $50 en el Banco Nación, alcanzando los $1.450 en otras entidades privadas. Simultáneamente, los operadores financieros mantienen expectativas elevadas de devaluación, reflejadas en la cotización del contado con liquidación a más de $1.570, lo que aumenta la brecha con el tipo de cambio mayorista, situada en torno al 10 %.

En paralelo, la deuda soberana mostró importante inestabilidad reflejada en el índice EMBI+ elaborado por J.P. Morgan. El riesgo país cerró el martes en su nivel más alto del año con 1.228 puntos básicos (+9,25 % respecto al lunes). Este miércoles inició con un alza adicional de 30 puntos. Fuentes privadas reportaron valores fluctuantes entre los 1.140 y 1.230 puntos durante la jornada, demostrando incertidumbre sostenida en el panorama financiero local.

