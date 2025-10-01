Diputados: la oposición no consiguió los votos para desplazar a Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto

Es por la difusión de una causa judicial por narcotráfico y estafa en Estados Unidos en la que figura un presunto envío de doscientos mil dólares del narcotraficante Fred Machado a Espert para la campaña electoral de 2019. Machado es acusado de ser parte del Cártel de Sinaloa.

1 de Octubre de 2025 16:04hs

La Cámara de Diputados dio inicio formal al debate sobre el Presupuesto 2026, junto al secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Sin embargo, el foco inicial estuvo en las tensiones relacionadas a José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien enfrentó intentos del peronismo por ser removido de su cargo, aunque sin éxito al no reunir los votos necesarios.

Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria (UxP) en Diputados, criticó duramente la continuidad de Espert en su puesto. Martínez destacó que desde julio su bloque había solicitado su remoción por considerar deficiente su liderazgo en la comisión. Además, señaló que los recientes escándalos, incluyendo la conexión con el empresario argentino Federico "Fred" Machado, vinculado al Cártel de Sinaloa, refuerzan la necesidad de apartar a Espert. Según Martínez, se debe actuar formalmente en el ámbito institucional para analizar su conducta y tomar medidas.

El escándalo gira alrededor de una causa judicial en Estados Unidos que involucra a Machado y su presunto envío de 200.000 dólares a la campaña presidencial de Espert en 2019. Este empresario, acusado de operar como una figura clave del Cártel de Sinaloa, fue detenido en Texas en 2020 y posteriormente en Argentina en 2021 bajo una alerta roja de Interpol. Actualmente se encuentra bajo prisión domiciliaria mientras espera su extradición, situación que ha generado fuertes cuestionamientos hacia Espert por sus supuestos vínculos.

Desde UxP exigieron no solo que Espert deje la presidencia de la comisión, sino también su expulsión de la Cámara baja. Sin embargo, Martínez aclaró que no buscan apropiarse del liderazgo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dejando en manos del espacio libertario la decisión sobre su reemplazo. A semanas de las elecciones del 26 de octubre, el bloque consideró imprudente realizar un cambio en la estructura política actual de las comisiones legislativas