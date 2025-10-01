Acindar detuvo su producción de acero y suspendió al 90% de sus operarios hasta fin de año

Desde la UOM atribuyen el hecho a "la falta de obra pública y de inversión privada en construcción", así como a la entrada de productos importados, incluido el acero. Todo esto ha provocado un estancamiento "sin precedentes en cuarenta años".

Esta semana, Acindar detuvo nuevamente la producción de acero en su planta de Villa Constitución, lo que llevó a suspender al 90% de los más de 900 trabajadores hasta fin de año, según informó el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local, Pablo González.

Desde comienzos de 2025, la empresa ArcelorMittal implementa un esquema que combina suspensiones laborales y un plan de retiros voluntarios, garantizando el 75% del salario hasta diciembre. Sin esta medida, las condiciones de los empleados serían aún más precaria, aseguran desde la UOM. También destacan que el cierre definitivo del tren laminador número dos en 2024 refleja la intención de reducir personal por parte de la compañía.

La paralización se amplió la última semana con el cese de actividades en la planta de alambre, agravando las suspensiones iniciadas en agosto por motivos de "caída en las ventas" y "ajuste de stock". Aunque las operaciones se reactivarán parcialmente este miércoles en los trenes uno y tres, dirigidos a la producción de hierro y aceros especiales, respectivamente, los parates prolongados han reducido significativamente las tareas de mantenimiento inicial.

González vinculó la crisis actual con las medidas del gobierno, especialmente por "la falta de obra pública y de inversión privada en construcción", así como por la entrada de productos importados, incluido el acero. Según el líder gremial, esta combinación ha provocado un estancamiento sin precedentes en más de cuatro décadas para la planta de Villa Constitución.