Vuelven a subir todos los dólares y el Riesgo País llegó a 1.203 puntos básicos

El dólar oficial cerró este martes a $ 1.400. Ocurre tras una intervención del Tesoro estadounidense en el mercado libre de divisas, para contener las subas. El Riesgo País creció 40% en septiembre.

30 de Septiembre de 2025 15:50hs

El mercado financiero atraviesa una jornada marcada por fuertes tensiones cambiarias, reflejadas en el incremento de las principales cotizaciones del dólar. El dólar oficial asciende a $1.400 para la venta en el Banco Nación, mientras los paralelos registran subas significativas: el dólar blue alcanza los $1.445 (+1,06%), el MEP se sitúa en $1.501,30 (+3,33%), y el contado con liquidación escala hasta $1.538,90 (+2,68%).

En tanto, el dólar tarjeta, afectado por impuestos adicionales, se ubica en $1.820 con una variación del 1,45%. Estas alzas ocurren en un contexto de creciente presión cambiaria y una intervención manifiesta por parte del Tesoro en el mercado libre de cambios (MLC), con el objetivo de contener los aumentos.

El panorama también está influido por las restricciones impuestas recientemente por el Banco Central (BCRA), limitando el acceso de individuos al dólar MEP/CCL durante 90 días tras utilizar el mercado oficial de cambios. Sin embargo, tales restricciones no han logrado disipar la incertidumbre, reforzada por la sospecha de una intervención vendedora del Tesoro estadounidense para estabilizar el segmento mayorista.

Por otro lado, los bonos en dólares profundizan su racha negativa y enfrentan su mayor caída mensual en dos años, mientras los ADRs retroceden hasta un 7%. El Riesgo País experimenta un fuerte aumento y ya supera los 1.200 puntos básicos, ubicándose específicamente en 1.203 unidades este martes. Tal escalada representa un incremento superior al 40% en septiembre, evidenciando una percepción creciente de desconfianza en los activos argentinos por parte de los inversores internacionales.

En este contexto crítico, el panel líder medido en dólares acumula su mayor baja desde septiembre de 2020. Los movimientos en los mercados reflejan un deterioro severo en las expectativas económicas, con un impacto directo en la cotización del dólar y otros indicadores clave.